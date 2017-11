Helt på siden 11.11.2017

helt på siden

En bilist opplevde å bli påkjørt i Hamna på innfartsveien til Finnsnes, og havnet deretter oppå trafikkøya mellom kjørefeltene, melder Folkebladet. I Olderhamna er det skjær i sjøen både til lands og til vanns.

Det ser ut til at byelgen som holder til i sentrum av Finnsnes, likevel lever i beste velgående — selv om den angivelig ble skutt i forrige uke ifølge Folkebladet. Det er ikke bare Kong Harald som kan si at ryktene om hans død er betydelig overdrevet, etter NTB-tabben for litt siden — nå kan også skogens konge, byelgen, si det samme.

Finnsnesmannen Roar Lorentsen i Nordens Paris Charter mener at flere hvalsafarioperatører lurer turister trill rundt ved å selge hvalsafariturer, når det ikke har vært en eneste hval å se i området rundt Tromsø denne høsten, melder Folkebladet. Men før stortingsvalget var det vel en god del forekomster av valgets kval...?