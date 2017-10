Helt på siden 7.10.2017

helt på siden

Dyrøy kommune har bare hatt en midlertidig trådløs løsning når det gjelder brannalarm på administrasjonsbygget sitt i hele ti år, melder Folkebladet. Det må vel betegnes som ganske alarmerende?

Tryg Forsikring markerte denne uka åpningen av sin nye avdeling på Finnsnes ved å gi 15 nye livbøyer til Finnsnes og omegn. Ordfører Geir-Inge Sivertsen ønsker nå innspill fra folk på hvor behovet for livbøyene er størst, melder Folkebladet. Vi antar at Lenvik kommune selv trenger flere av livbøyene for å holde hodet over vannet økonomisk fremover.

Daglig leder ved Refa Brygge måtte etter bare 14 dager fjerne trafikkøya, eller dråpen som det heter, ved innkjøringa til Eurospar, fordi det ble for trangt, melder Folkebladet. Dråpen kostet Refa Brygge 100.000 kroner, men er vel neppe dråpen som får begeret til å flyte over i regnskapet?

Steve Hanssen i Senja Lefsebakeri på Silsand har mistanke om bevisst sabotasje, etter at en kunde fant et glassbrått i en smultring fra bedriften, melder Folkebladet. Mistanken er nok begrunnet — det er åpenbart noen som ikke har rent mel i posen her.

50,2 prosent, altså over halvparten av de spurte, mener statsminister Erna Solberg (H) er best skikket til å lede Norge, noe som er ny rekord i NRKs statsministermålinger. Da er nok Aps Jonas Gahr Støre rødgrønn av misunnelse!