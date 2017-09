Helt på siden 30.9.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

«Cognac-kongen» Jon Berthelsen fra Medby på Senja havnet midt i et svensk flydrama, da en SAS-ansatt på en flyvning mellom Hong Kong og Arlanda var tydelig beruset på jobb og blant annet sølte melk over Berthelsen og hans Mac, melder Folkebladet. Historien sier intet om det var Berthelsens cognac som var skyld i svenskens beruselse.

Forsikring på Finnsnes, Odd-Børre Pedersen, opprinnelig fra Fauske (til venstre) — og den svenske skuespilleren Måns Nathanaelson, blant annet kjent fra rollen som politimannen Oskar Bergman i kriminalfilmene om etterforskeren Beck (til høyre) — og hvis vi nå i farten har byttet om på bildene av Odd-Børre og Måns, så er jo det ganske kriminelt, men det er vel vanskelig å forsikre seg mot sånne feil i Tide, eller...?

Dagen før elevene ved Kårvik skole skulle reise på skoletur til Revet friluftsområde på Senja, kom beskjeden om at turen til en prislapp av 7.000 kroner for buss, var avlyst på grunn av den nylig innførte innkjøpsstoppen i Lenvik kommune, melder Folkebladet. Mørket har for alvor senket seg over kommunen og Barnebyen — snakk om bråstopp!

Ordfører i Tranøy, Jan Fredrik Jenssen (H), mener beskyldningene mot ham i forbindelse med Nicopan-konkursen er en drittpakke, melder Folkebladet. Vi vet ikke hvor mange skiftarbeidere det er på Nicopan, men Jan Fredrik Jenssen føler seg akkurat nå som bleieskiftarbeider.