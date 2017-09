Helt på siden 16.9.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

Etter valgresultatet sist mandag kommer ikke Torsken kommune til å bruke krefter på å få omgjort tvangssammenslåingen til nye Senja kommune, melder Folkebladet. Torsken er fanget i garnet.

Tommy Kristiansen og Kjell Stian Antonsen opplever flisbonanza på grunn av økende etterspørsel fra Finnfjord AS, og nå kutter de flis alt hva remmer og fleecejakker kan holde, melder Folkebladet. For noen kan altså flisespikkeri være lønnsomt!

Avisa Nordlys lanserer Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen (H) som statsrådkandidat etter at statsminister Erna Solberg sikret seg gjenvalg for fire nye år med Høyre, Frp, Venstre og KrF. Onde tunger vil ha det til at Norge med Geir-Inge Sivertsen som statsråd, i likhet med Lenvik kommune, raskt ville vært å finne på Robeklista.

Senterpartiets valgvinner Sandra Borch får ikke ta med seg ølkassen å stå på når hun entrer talerstolen på Stortinget. Hva med å bunte sammen alle stemmesedlene Senterpartiet fikk i Troms? Med det som taburett kommer Sandra til å rage høyere enn alle andre på talerstolen.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) fra Tromsø var en het kandidat til å overta som fiskeriminister om det hadde blitt regjeringsskifte. Nå blir det isteden fire Knagre år i opposisjon for Knag Fylkesnes.

Formannskapet i Lenvik vedtok enstemmig en finansiering på 13,8 millioner kroner for å ferdigstille Olderhamna-prosjektet som har voldt mye hodebry for politikerne, melder Folkebladet. Mange spør seg hvordan man kunne Hamne i en slik situasjon.