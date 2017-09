Helt på siden 09.09.2017

Høyrepolitiker og innehaver av Naturterapeutisk Senter på Finnsnes, Sissel Haugslien, som også er pådriver for å få etablert et hestesportsenter på Aspelund (til Høyre selvfølgelig) — og Arbeiderpartiets fjerdekandidat på stortingslista for Nordland, Rita Lekang, fra Bodø (i rødgrønne farger til venstre) — og hvis vi nå har byttet om på bildene og plassert Høyredamen til venstre og Ap-damen til høyre, så blir det jo som vanlig det komplette kaos her i «Helt på siden»...

Onsdag ble det funnet gamle eksplosiver i Bjørgatunnelen mellom Sørreisa og Dyrøy kommune, og bombehunder fra Forsvaret ble tilkalt, melder Folkebladet. Ingen vet ennå hvor Dynamitt-Harry er.

Arbeidsgruppa som skal gi den kommende Senja kommune nytt kommunevåpen, lyser nå ut en konkurranse for å utforme det nye kommunevåpnet, melder Folkebladet. Det enkleste er pistol, har vi hørt — så da er det vel bare å sende bestillingen til Kongsberg Kommunevåpenfabrikk.

Berg kommune spytter ikke inn 44.000 kroner til Montesorriskolen på Skaland, slik at SFO-tilbudet kan videreføres, melder Folkebladet. Jan Harald Jansen (Ap) mener at foreldrepenger burde vært innført istedenfor å løpe til kommunen og be om penger — sorry, Montesorri!

En Midt-Tromsmann må i fengsel etter at han gikk bananas på en romjulsfest i fjor, melder Folkebladet. Da blir det 40 dager på vann og brød, og bananer vil av sikkerhetsgrunner være bannlyst fra fengselsmenyen, antar vi.

Kjellaug Sørgård er ikke fornøyd, etter at hun har fått avslag på felling av en slagbjørn som har tatt ni av villsauene hennes ikke langt fra gårdstunet i Dividalen, melder Folkebladet. Fylkesmannen synes vel at slagbjørner også er ålreite dyr?