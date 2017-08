Helt på siden 26.08.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

Kjøpmann Vegar Gystad ved Rema 100 på Bardufoss står på søkerlisten til rådmannsstillingene i både Lenvik og Målselv, melder Folkebladet: -Æ har æppetitt på å jobbe med utvikling i regionen, forklarer Gystad. Ja, når gode råd er dyre for å unngå Robeklista, passer det kanskje bra med en Rema-rådmann. Det enkleste er ofte det beste.

I dag er det «Politiets dag» og ved Finnsnes lensmannskontor skal man ha åpent hus, melder Folkebladet. – Vi gleder oss til å åpne dørene for folk, sier politioverbetjent Roger Magnussen. Slipp fangene fri, det er...eeh høst!

Trollfar Leif Rubach melder seg ut av Arbeiderpartiet i protest mot partiets politikk for Nord-Norge, melder Folkebladet. Partiledelsen synes ikke noe Støre om utmeldingen, og Tove Karoline Knutsen mener Rubach opptrer svært trollaktig.

En mann fra Midt-Troms er ilagt bot for overtredelse av forurensningsloven etter at han dumpet 30 sauekadaver like ved en drikkevannskilde, melder Folkebladet. Streng disiplin er en selvfølge for å hindre forurensning som dette — kadaverdisiplin!