Helt på siden 12.8.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms..

Hvis de vinner valget, lover Ap-leder Jonas Gahr Støre 80 millioner kroner til Edvard Mosers forskning på demens og Alzheimer, melder Adresseavisen. Kanskje de også kan bruke noen kroner på politikernes selektive hukommelse og dårlige korttidsminne — før og etter stortingsvalg...?

Statsminister Erna Solberg har tatt med seg hele tre statsråder til årets utgave av sykkelrittet Arctic Race, som staten støtter med 15 millioner kroner hvert år, melder Folkebladet. Når startskuddet har gått for valgkampen, går det for alvor på to hjul i svingene for politikerne!

De to studentene Sitta Andrew og David Nsubuga fra Uganda skal denne måneden selge bøker i Midt-Troms for å skaffe penger til sine studier, melder Folkebladet. Da får vi håpe at de har andre bøker å selge enn den der Facebook, for den har jo alle allerede skaffet seg og lest nå...

Det ligger bussvrak, kjøleskap og annet søppel under Pionerbanen, der det nå legges kunstgress, og Trond Kaspersen i Idrettsrådet i Lenvik mener kommunen burde undersøkt dette nøye før man ga tillatelse til å starte arbeidet, melder Folkebladet. Ordfører Geir-Inge Sivertsen kaster vrak på opplysningene og kaller det grunnløse påstander — så han og Kaspersen blir vel neppe gode busser med det første...?