Helt på siden 29.7.2017

Når de fastboende på Skaland, som er den lokale Joker-butikkens faste kunder, drar på ferie, dobler likevel butikken omsetninga på grunn av turisttrafikken, melder Folkebladet. Det lønner seg alltid å ha en Joker i ermet!

Plagen med måker og terner ved Finnsnesvannet og i Olderhamna, som angriper folk med både skitt og klør, blir stadig verre, melder Folkebladet. Nå spør folk seg hva Lenvik kommune har tenkt å gjøre med problemet. Ikke for å være nebbete, men svaret fra kommunen blir nok som ventet — ingenting!

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) tar til orde for å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager, melder NTB. Men lastebilkraner av typen Hiab skal fortsatt være tillatt.

På fylkesvei 229 over Grasmyrskogen på Senja har noen gitt veien navnet «Satans vei» med rød spraymaling på den nedslitte asfalten, melder Folkebladet. Vi konstaterer at for de som kjører denne veien, går det sakte men sikkert nedenom og hjem.