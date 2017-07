Helt på siden 22.7.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

Tippekiosken har gått med underskudd flere år på rad, og nå er hele egenkapitalen borte, melder Folkebladet. Vi får håpe at Tippekiosken ikke tipper over med det første likevel.

Lamaene Reidar og Bjarne rømte fra gården i Grasmyrskogen forrige fredag, og nå pågår letingen for fullt både til hest og til fots, melder Folkebladet. Det har vært kaotiske tilstander på telefonen fra både VG, NRK og Nordlys til lamaeier Odd Einar Sommerset, som håper all ståheien og ramaskriket, eller skal vi si lamaskriket, om saken skal gi økte besøkstall fremover. Reidar og Bjarne er noen smartinger, de!

Katrine Boel Gregussen og Håvard Arctander Rosenlund i Troms SV tar i et leserinnlegg i Folkebladet til orde for å fjerne fraværsgrensa i den videregående skolen. Kanskje både SV og en del andre partier hadde hatt mer nytte av å fjerne sperregrensa...?

Ernst Hugo Eriksen (43) har forlatt fiskeindustrien for å bli campingvert på heltid sammen med sin bror ved Fjordbotn Camping i Stønnesbotn, melder Folkebladet. Satsingen er nok veloverveid, ikke i hytte og vær!

En ny studie viser at trange treningsbukser ikke gjør at du løper noe raskere, melder Folkebladet. Elementær kunnskap, for under skøyteløp i gamle dager var det mange som ble trang i skjæret på slutten av 10.000-meteren.