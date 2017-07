Helt på siden 8.7.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

Organisasjonspsykolog Frank Vikan fra Oslo bruker sommerferien på å lage selvkomponert pizza til bygdefolket i søndre Torsken, melder Folkebladet. Både små og Grandiose psykologiske problemer kan løses med en god pizza!

En finnsnesdame har skrevet brev til kommunelegen i Lenvik, der hun klager over ubehagelig støy fra ei elv som renner forbi huset i boligfeltet hun bor i, melder Folkebladet. Økonomisjef Geir-Henning Iversen i Lenvik kommune er mer bekymret over den økende vannføringen og buldringen fra Robekken, som kommer stadig nærmere rådhuset.

Ambulansearbeider og Frp-leder Werner Enoksen fra Senjahopen fikk «Werner» som registreringsnummer på pickupen og ble dermed første bileier i Midt-Troms med personlig skilt, melder Folkebladet. Noen synes kanskje det er litt Harry — men hvis Enoksen nå får lyst til å ta seg en lodetur, kan han jo kalle det for en «Werner-runde»...!

Skøelv idretts- og grendelag innviet nylig en gapahuk i Skardalen, melder Folkebladet. Gapahuken har fått midler fra fylkeskommunen og er en del av Sørreisa kommunes folkehelsesatsing. Så da er det bare å begi seg i vei — det nytter ikke å sitte på huk hjemme og gape...!

Det er lønnsomt med tenner, for Tannlegesenteret Finnsnes kunne notere seg for et overskudd på drøye 1,5 millioner kroner i fjor, melder Folkebladet. Men for mange kunder kan tannlegeregningen føre økonomien helt ned på tannkjøttet.