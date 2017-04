Helt på siden 29.4.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

Etter to års drift legger Judy Pedersen ned undertøysbutikken Judys Lille Under, melder Folkebladet. Markedet på Finnsnes var for lite, og det trengtes et stort under for å holde Judys Lille Under gående lenger.

Høyre-mannen Geir-Inge Sivertsen skal holde tale på 1. mai, melder Folkebladet. – No skal dåkker Høyre her, og så samles vi på Valen etterpå, sier ordfører Sivertsen i en kommentar til «Helt på siden».

Prosjektleder Tom Sivertsen i Finnsnes Fjernvarme opplyser at anlegget nå ferdigstilles og blir påslått i slutten av mai, melder Folkebladet. Så kaldt som det har vært denne våren, er det på tide at noen fjerner kulden — kan noen slå på fjernvarmen omgående!