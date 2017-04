Helt på siden 8.4.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

En 33 år gammel kvinne er bøtelagt etter blant annet å ha stjålet truser og mascara til en samlet verdi av 724 kroner på en Coop Extra-butikk på Finnsnes. Etter å ha blitt tatt med buksene nede for dette butikktyveriet, er den usminkede sannheten for kvinnen en bot på 2.500 kroner.

Trond Sandnes, som er digitalredaktør i Folkebladet, sjekket forleden hva en flyreise fra Bardufoss til Reykjavik (tur-retur), bestilt på Widerøes nettsider, ville beløpe seg til. Han fikk hakeslipp da prisen inkludert bagasje ble på hele 73.839 kroner. Islandsturen er vel dermed lagt på is — iallfall sånn inntil Widerøe...?

En senjaværing med 1,90 i promille trodde lenge at han hadde gjort seg skyldig i promillekjøring, etter at bilen hans havnet utafor veien noen hundre meter fra der bygdefesten fant sted. Men i Senja tingrett ble han frifunnet, fordi flere vitner hadde sett en annen mann sitte ved rattet i bilen forut for hendelsen. Det er vel liten vits i å be denne mannen om å melde seg for politiet, sjåfør jo heller...?

I Dyrøy kommune blir godt over halvparten av skuterdispensasjoner innvilget på bakgrunn av varig funksjonshemming, melder Folkebladet. For å få kjøre skuter i utmark er det med andre ord slett ikke noe handikap å være handikappet.