Helt på siden 1.4.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

Venstre-leder Trine Skei Grande har ambisjoner om å sitte i regjering med Høyre og KrF etter stortingsvalget, til tross for at Venstre i flere måneder har ligget godt under sperregrensen på fire prosent. Snakk om å ha Skei Grandeiose tanker om både seg selv og partiet...!

På en pressekonferanse i Tromsø onsdag fikk kommunene Torsken og Berg beskjed om tvangssammenslåing med Lenvik og Tranøy i nye Senja kommune. Enda en gavepakke til Sandra Borch og Senterpartiet, som fosser fram på meningsmålingene — så spørs det om Senja kommune skrinlegges før jul, slik Sp har lovet, eller om velgerne i Berg og Torsken likevel blir sittende med skjegget i postkassen...?

Leder i FIL Allianse, Trond Kaspersen, er fortvilet over at de kommunale tilskuddene til idrettsanlegg i Lenvik er så lave at det vil ta 16-17 år før hele tilskuddsbeløpet er kommet inn. Da er det vel fare for at kua dør mens kunstgresset gror...?