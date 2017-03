Helt på siden 25.3.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

NAV-kontoret i Statens Hus på Finnsnes er blitt avskiltet — ikke av politiet som holder til i samme bygg — men av vinden, vil vi anta. Det har vært mye motvind for NAV i årenes løp, så at skiltet til slutt ble revet ned av veggen, er vel ikke til å undres over.

For å bli mer synlig for helikoptertjenesten, skal vindpølsen ved legevakta på Finnsnes nå flyttes, melder Folkebladet. Og rosinen i vindpølsen er ifølge Beate Seljenes i Utvalg for miljø og forvaltning at den skal plasseres på taket til ambulansestasjonen. Da blir det kanskje både blålys og Høyre-vind...?

På grunn av den knallharde konkurransen i dagligvaremarkedet på Finnsnes, må Bunnpris Gourmet legge ned sin butikk i Kvistadsenteret, melder Folkebladet. Noen ganger er det best å gi seg — også når man er på bunn.

Ingen skal beskylde tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet, Martin Kolberg, for ikke å ta rollen som leder for Kontroll- og konstitusjonskomitéen på Stortinget på alvor. I denne ukas utspørring om mangler ved Norges terrorsikring, kunne hans mange inkvisitoriske spørsmål oppfattes som ren terror mot de stakkars utspurte...!