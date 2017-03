Helt på siden 18.3.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

Leder av Utvalg for miljø og forvaltning i Lenvik, Kjetil Johnsen (Ap), fikk æren av å rive over dasspapiret — da det nye kloakkrenseanlegget ved Lunde ble høytidelig åpnet sist torsdag, melder Folkebladet. Når ordfører Geir-Inge Sivertsen (H) driter i å gjøre ting, må andre påta seg drittjobben for han...!

Fra neste skoleår er det i grunnskolen i Lenvik ikke lenger tillatt å bruke hodeplagg som helt eller delvis dekker ansiktet, melder Folkebladet. Men hvordan den nye ordensregelen skal håndheves er ikke spesifisert i reglementet — det har kanskje politikerne overhode ikke tenkt på?

Under en fuktig kveld ute på byen skallet en 27-åring fra Midt-Troms ned tre personer utenfor en uteplass på innlandet, melder Folkebladet. I tillegg til garantert skallebank dagen derpå, ga den hodeløse opptredenen fem måneders fengsel og 3.000 kroner i saksomkostninger.