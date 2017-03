Helt på siden 11.3.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

Regjeringen vil bruke ti millioner kroner på ulike tiltak for å få barn og unge til å spise mer sjømat, blant annet et kostholdsprogram for barnehager og skoler med kampanjenavnet «Fiskesprell». Men onde torsketunger vil ha det til at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) selv synes kjøtt er like godt — så sjømatkampanjen er vel ikke helt biff!

Nor-Team Entreprenørforretning krever Målselv kommune for 1,4 millioner kroner i erstatning etter at kommunen avlyste anbudskonkurransen for et nytt sykehjem, melder Folkebladet. Men ifølge rådmann Hogne Eidissen er saken langt fra så A4 som det Nor-Team mener, og han har derfor videresendt erstatningskravet til A3.

Ukas beste replikk må utvilsomt tilhøre komikeren Per Inge Torkelsen, som sammen med Løgnaslaget, denne uka måtte møte i retten for å ha kalt Merete Hodne for «nazifrisør» i en av revygruppas sketsjer. Torkelsen sa da til TV2: – Jeg har aldri vært i fengsel, men jeg har innsatte tenner.

Etter ulveopprøret i Hedmark og Oppland, som ser ut til å ende med et forlik på Stortinget, der det åpnes for noe økning i ulvejakten, antar vi at barnebyutvikler Ulv Holmer i Lenvik kommune er sjeleglad for at han bor på Finnsnes...