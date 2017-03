Helt på siden 4.3.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

Irene Lange Nordahl slutter som regional samfunnskontakt i SalMar for å gå bli forretningsutvikler og prosjektleder ved Senja Næringshage, melder Folkebladet. Men hun ønsker ikke å bli intervjuet før hun tiltrer i nyjobben i slutten av april — nei, nå står ikke verden til påske!

Revisorene i Komrev Nord stusser på hvorfor Lenvik kommune har kjøpt tjenester til rusomsorg fra Visit Senja AS for hele 6,4 millioner kroner i 2016 og 3,3 millioner kroner året før. Selskapet Visit Senja driver ifølge offentlige registre med fotografivirksomhet og ikke helse- og omsorgstjenester, og da er det vel ikke så rart at det utbes en forklaring på hvor rusomsorgen kommer inn i bildet — for ikke å si fotografiet...?

Hurtigbåtene mellom Harstad, Finnsnes og Tromsø er stadig oftere blitt innstilt i det nye året — uten at ekstra buss blir satt opp. Og når daglig leder i Troms fylkestrafikk, Kurt Bones, gir uttrykk for at folk selv bør sørge for å komme seg fram dit man skal til rett tid, så er det ikke til å undres over at det stormer omkring hurtigbåtene. Kanskje på tide å be passasjerene om godt vær?

En mann er dømt til 18 dager betinget fengsel og 10.000 kroner i bot for å ha hatt en promille på 1,81 innabords da han førte en fiskebåt fra Finnsnes mot Klauva en sommerkveld i 2015, melder Folkebladet. Det er ikke så lett å se den promillegrensen, enten det er under eller over vann...!