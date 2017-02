Helt på siden 18.2.2017

En vanvittig del av hverdagen i Folkebladet...

På grunn av dopingdommen på 13 måneder for Therese Johaug, har Norges Skiforbund bestemt seg for å fjerne henne fra bildet som pryder smøretraileren til de norske løperne, melder NTB. Å smøre seg på leppene mot munnsår godtas ikke for å få være med på smøretraileren.

Selv om vi selger mer sjømat til utlandet enn noen gang før, viser tall at blant norsk ungdom er det stadig færre som spiser havets delikatesser, melder Folkebladet. Det vil selvsagt fiskeriminister Per Sandberg gjøre noe med. – Ja, no må dem betterde hør på mæ, sjø, sei fiskeriministeren på kav trøndersk.

Lenvik kommune søkte i fjor fylkesrådet i Troms om 4,3 millioner kroner til prosjektet «Olderhamna fiskerihavn fase 2», men har nylig fått beskjed om at søknaden er avslått. Alle argumenter falt tydeligvis på steingrunn — og avslaget var det svært lite molo å motta for kommunen.