Helt på siden 4.2.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

OSLO: Stortingets utenriks- og forsvarskomité avlyste et planlagt besøk i Moskva fordi komitémedlemmene Bård Vegar Solhjell (SV) og Trine Skei Grande (V) ble nektet visum til Russland, melder NTB. Nei, nå får det være nok — nå må både den russiske ambassadøren og -døra kalles inn på teppet til Børge Brende og få så hatten passer!

SETERMOEN: Luggen Salong har søkt Bardu kommune om 150.000 kroner til å utvide frisørsalongen, samtidig som Storyline Nor AS har søkt Bardu kommune om 150.000 kroner ril å finansiere krigsfilmen «Slaget om Narvik», melder Folkebladet. I Bardu blir det garantert krig om midlene, og lugging er også tillatt for å vinne fram...!

OSLO: Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) som forrige helg gikk ut på Facebook og kalte tromsøavisa Nordlys for «Pravda» og beskyldte nyhetsredaktør Skjalg Fjellheim for å fare med «fake news», får likevel ikke lov til å boikotte avisen, melder NTB. Det fastslår statssekretær Sigbjørn Aanes ved statsministerens kontor. Det er av sine egne man skal ha det...