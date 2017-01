Helt på siden 28.1.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

FINNSNES: Senjahus AS klaget i 2013 Lenvik kommune inn til ESA for å ha brukt feil anbudskode, men fire år senere har man ennå ikke klart å lukke saken, melder Folkebladet. Det er vel lett å glemme koden etter så lang tid...?

BARDUFOSS: Arbeiderpartiet lover å sikre hærhelikoptrene og la hovedbasen for helikopter bli værende på Bardufoss, bare partiet vinner regjeringsmakten til høsten, melder Folkebladet. I et valgår er det lett å love alt mulig mellom himmel og jord — også helikoptre...!

BARDUFOSS: Rådmannen i Målselv foreslår å avsette 350.000 kroner til oppgavene kommunen har som vertskommune for Arctic Race of Norway i 2017, melder Folkebladet. Det er en god del mindre enn forrige gang, men kanskje fornuftig for at ikke kommuneøkonomien skal havne helt på felgen...?

OSLO: Både Næringsdepartementet og konkurransetilsynet sier nei til at de to store pizzakjedene Dolly Dimples og Peppes Pizza får slå seg sammen, melder NTB. En slik sammenslåing hadde blitt litt for grandios!

FINNSNES: De to småkommunene Berg og Torsken har nå noe motvillig innledet sonderinger med Lenvik og Tranøy om kommunesammenslåing, melder Folkebladet. Men Arbeiderpartiets Helga Pedersen lover samtidig å reversere alle sammenslåinger som er blitt gjort med tvang — så bare hold ut, dere i Berg og Torsken...!