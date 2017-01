Helt på siden 21.1.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

FINNSNES: Teknisk sjef i Lenvik kommune, Geir Fredriksen, opplyser at spaden forhåpentlig kan settes i jorda for bygging av den nye brannstasjonen på Heimlymyra, melder Folkebladet. Man må være ute av dagens lokaler i Hamna, som er solgt til Coop, før januar 2018. Da skjønner man godt at det snart begynner å brenne under føttene i Geir Fredriksens etat.

SKALAND: Like etter at hvalkadaveret som har ligget og råtnet på Ersfjordstranda, endelig ble slept til havs, gikk startskuddet for «O›Hval Weekend» på Skaland, og fest-i-hvalen skal vare helt til søndag kveld, melder Folkebladet. På åpningen regner vi med det blir allsang og framføring av både «Så samles vi på O›hvalen» og Vera Lynns gamle slager, «Whale Meat Again»...!

FINNSNES: Leiebilselskapet Hertz ønsker å etablere et helautomatisk leiebiltilbud på dertil egnete parkeringsplasser i sentrum av Finnsnes, melder Folkebladet. Ifølge city manager i Hertz Bardufoss, Håvard Johansen, er det allerede pågang fra kunder som gjerne ser Hertz på Finnsnes — Love Hertz, love Hertz...!

FOSSMOTUNET: Målselv historielag søkte i fjor Troms fylkeskommune om støtte til et monument over operastjernen Aase Nordmo Løvberg, men fikk avslag. Nå prøver historielaget seg med en ny søknad om 100.000 kroner til samme formål, melder Folkebladet. Når fylkeskommunen åpenbart ikke skjønner seg på opera, er det viktig å synge ut!

FINNSNES: Senjahus AS klaget i 2013 Lenvik kommune inn til ESA for å ha brukt feil anbudskode, men fire år senere har man ennå ikke klart å lukke saken, melder Folkebladet. Det er vel lett å glemme koden etter så lang tid...?