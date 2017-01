Helt på siden 7.1.2017

Envanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

FINNSNES: Arbeidstilsynet Finnsnes vil sannsynligvis miste sin regionkontorstatus, angivelig ikke fordi arbeidsoppgaver eller stillinger skal flyttes til Tromsø, men fordi Arbeidstilsynet rett og slett fjerner regionkontorbegrepet fra sitt organisasjonskart, melder Folkebladet. Det er mange måter å bli tatt ved nesen på, og alle veier fører til tRomsø...

FINNSNES: Senjalegen går i sitt høringssvar imot å etablere et hjertesenter i Bodø, melder Folkebladet. Er ikke det ganske hjerteløst overfor de som bor i Nordland?

OSLO: Miljøpartiet De Grønne opplever for første gang på ti år at medlemmer flykter fra partiet, melder NTB. Kan det være noen som endelig har oppdaget at vi bor i et langstrakt og grisgrendt land, der det de fleste steder er hverken jernbane eller trikk...?

FINNSNES: Ordfører i Lenvik og styreleder i Senja Petro, Geir-Inge Sivertsen (H), er forundret over de som sier nei til å konsekvensutrede oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, melder Folkebladet. – De kan umulig forstå konsekvensene av å la være å konsekvensutrede, sier Sivertsen.