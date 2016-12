Helt på siden 31.12.2016

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

BARDUFOSS: Polarbadet har helt siden starten vært et eneste stort pengesluk, men nå går driften endelig i pluss, melder Folkebladet. Som alle vet, er det ikke enkelt å bade seg til suksess — man må være forberedt på mange kalddusjer underveis.

FINNSNES: Byggesystemer, ved daglig leder Sten-Jonny Kildahl og klargjører Marion Olsen, vant den gjeve tittelen «Årets pepperkakehus» med en tro kopi av bygget i Finnfjordbotn, melder Folkebladet. Brødrene Karlsen og Husøy barnehage tok andrepremien, mens Kårvik barnehage kom på tredjeplass. På resten av deltakerne vanket det bare pepper.

ERSFJORD: Sist onsdag ble det funnet en hval på stranda ved Ersfjord, melder Folkebladet. Og det var vel ikke snakk om julemarsipan fra Hval...?

FINNSNES: Ida Gårseth Hov (Frp) fikk tommelen ned fra et samstemt Lenvik kommunestyre for et forslag om å be NRK Super om å moderere sine nyhetssendinger for barn, melder Folkebladet. Hov er blitt utsatt for utidige personangrep etter at hun lanserte forslaget, men flertallet i kommunestyret bør holde seg for gode til å Hovere over utfallet.

FINNSNES: Avdelingsdirektør for Statens Vegvesen i Troms, Rigmor Thorsteinsen, er åpen for å gi grønt lys for trafikklys på Finnsnes, melder Folkebladet. Men hun påpeker at det er fylkeskommunen som sitter på pengesekken, og der er det vel fare for at lysene er slukket for en god stund fremover...?

FINNSNES: Barnebyleder Ulv Holmer Rosøk gleder seg til å avslutte barnebyåret med fakkeltog og rakettoppskyting i parken ved Finnsnesvannet, melder Folkebladet. Etter at det i fjor skjedde en glipp i organiseringen, er Rosøk heltent på oppgaven i år — både med å få fyr på faklene og å sende rakettene til himmels!