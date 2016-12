Helt på siden 24.12.2016

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

SJØVEGAN: Salangsfisk legger nå 11 milioner kroner på bordet for å finansiere moloen på Sjøvegan — opprinnelig kostnadsberegnet til 4,8 millioner, men nå med en sluttsum på over 14 millioner, melder Folkebladet. Man har ikke mer molo enn man lager sjøl...!

BARDUFOSS: Siden innføring av såkalt strekningsmåling i 80-sonen på Fleskmosletta i Målselv for tre uker siden, har ikke en eneste bilfører blitt tatt for fartsoverskridelse, melder Folkebladet. Systemet med strekningsmåling på Fleskmosletta kostet sikkert flesk å installere, så dette er nok en strek i regningen for Statens vegvesen som drifter fotoboksene!

OSLO: Vår nye justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) fra Harstad hadde ikke før fått overlevert nøkkelen til kontoret, før han av et samlet pressekorps ble konfrontert med sine tidligere innvandringskritiske og klimaskeptiske uttalelser. – Det skulle ikke vært lov å stille slike spørsmål, sier Per-Willy Amundsen, så dette skal justisdepartementet se nærmere på!

SJØVEGAN: Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo har krevd å få et møte med politidirektør Odd Reidar Humlegård i forbindelse med gjennomføringen av politireformen, melder Folkebladet. Møtet blir i januar — i mellomtiden kan Humlegård bare la humla suse.