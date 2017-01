– Det blir en opplevelse for livet, sier salangenjenta.

Oslo: Andrine Daleng fra Salangen er en av de som skal dele ut en pris på idrettsgallaen som sendes på NRK i kveld. Like før hun skal inn på generalprøven lørdags formiddag, kjenner hun på nervene.

– Jeg kjenner at jeg er litt nervøs nå ja, men det blir kjempeartig, spennende og en opplevelse for livet, sier Daleng.

Vant konkurranse

Det var gjennom en konkurranse hos Norsk Tipping kalt «Drømmetanken» hvor forslag på drømmer dukker opp. Her kan både lag, foreninger eller klubber søke for å realisere drømmer.

– Plutselig dukket denne drømmen opp og da måtte jeg bare søke. Nå var det mamma som skrev søknaden for man må jo være over 18 år. Så vant jeg med at jeg representerer Salangen Idrettsforening fotball, forklarer Daleng.

Hemmelig

Det er ikke en liten pris Salangen-jenta skal dele ut.

– Jeg skal dele ut prisen for årets trener. Jeg er selv fotballtrener for minijentene i Salangen, sier Daleng.

– Skal du dele ut prisen alene?

– Nei, jeg skal ikke det. Frem til sendingen er dette hemmelig, men jeg kan si at jeg skal dele ut prisen sammen med en kjent person, sier Daleng hemmelighetsfullt.

Skummelt

Selv om hun adrenalinet sitter i kroppen, er hun spent på generalprøven og håper den vil ta bort litt av nervøsiteten.

– Jeg håper at det vil bli litt lettere når selve prisen skal utdeles, men det er vanskelig å forestille seg før jeg faktisk står der. Jeg må bare ta det som det kommer, sier Daleng.

Hun gleder seg til i kveld, ikke minst til å møte alle storhetene innenfor norsk idrett.

– Det blir jo litt skummelt med alle de i salen, men prøver å ikke tenke så mye over det. Det er klart det blir stort å møte alle disse folkene, sier Daleng.

– Er det noen spesielle du håper å få møte?

– Jeg har egentlig ikke tenkt så mye over det. Jeg må bare det det litt som det kommer, avslutter Daleng.

Sendes på TV

Idrettsgallaen feirer 15- års jubileum i år og er tilbake på Hamar OL-amfi hvor prisutdelingen hadde sitt første arrangement i 2002. Programledere er Ida Nysæter Rasch og Erik Solbakken. Prisutdelingen starter i kveld klokken 19.55 på NRK1.