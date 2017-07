Disse eiendommene var dyrest i mai

Dette er eiendommene omsatt til høyest sum i Midt-Troms i mai 2017.

Eiendomsomsetningene er basert på offentlige data fra Statens kartverk.

Over 5 millioner

Lenvik: Idrettsveien 11 G (Gnr 44, bnr 517, seksjon 7) er solgt for kr 5.575.000 fra Bygg I Nord Prosjekt As til Siv Furøy Jakobsen og Stig Arne Mathiassen (19.05.2017)

Over 4 millioner

Tranøy: Tranøyveien 2002 (Gnr 18, bnr 56) er solgt for kr 4.700.000 fra Danielsen Gruppen As til Norwegian Wild As (11.05.2017)

Lenvik: Kjerran 6 (Gnr 43, bnr 181) er solgt for kr 4.350.000 fra Tonni Karlsen og Merete Rottem til Marius Johansen (05.05.2017)

Lenvik: Lunde 47 (Gnr 46, bnr 240) er solgt for kr 4.175.000 fra Frits Åsmund Leiknes til Vidar Arnesen Wensel og Trine Kristiansen (09.05.2017)

Lenvik: Skogenveien 85 (Gnr 46, bnr 340) er solgt for kr 4.000.000 fra Bjarte Sortland til Tone Rognmo og Frank Raymond Trulssen (19.05.2017)

Over 3 millioner

Målselv: Månetoppen 69 (Gnr 25, bnr 185) er solgt for kr 3.800.000 fra Heidi Kristin Hanevold, Arne Magnus Sandvik, Kristin Vikhammer Sandvik, Torry Eriksen, Gunilla Kristina Eriksen og Geir-Magnus Pettersen til Grete Ovanger (04.05.2017)

Lenvik: Forraveien 43 (Gnr 60, bnr 172) er solgt for kr 3.600.000 fra Leif-Sigurd Jakobsen og Line Jakobsen til Ørjan Arnesen (08.05.2017)

Lenvik: Rogneveien 33 (Gnr 60, bnr 118) er solgt for kr 3.520.000 fra Aleksandra Hejzlar og Jan Hejzlar til Raymond Richardsen og Amanda Magnussen (03.05.2017)

Lenvik: Torggata 7 (Gnr 44, bnr 377, seksjon 7) er solgt for kr 3.500.000 fra Finnsnes Panorama As til Marie Jensine Angelsen og Simon Enok Angelsen (11.05.2017)

Lenvik: Elgveien 18 B (Gnr 60, bnr 552, seksjon 2) er solgt for kr 3.195.000 fra Midtfylket Trelastutsalg As til Kathrine Gry Jakobsen (12.05.2017)

Lenvik: Sarnes 14 (Gnr 43, bnr 365) er solgt for kr 3.100.000 fra Bente Clausen til Mats Clausen Furu (08.05.2017)

Over 2 millioner

Lenvik: Lunde 29 B (Gnr 46, bnr 223, seksjon 2) er solgt for kr 2.995.000 fra Aktør Som Bygger As til Jørn Jenssen og Daria Jenssen (09.05.2017)

Sørreisa: Ytterholtet 21 (Gnr 26, bnr 435) er solgt for kr 2.750.000 fra Dag Lennart Andersson og Marta Karoline Jansen til Vidar Skog og Anita Simonsen Skog (09.05.2017)

Lenvik: Erling Nilssens vei 13 D (Gnr 44, bnr 135, seksjon 26) er solgt for kr 2.700.000 fra Maren Petrine Pedersen til Vidar Tøllefsen (30.05.2017)

Målselv: Rypeveien 7 A (Gnr 54, bnr 903) er solgt for kr 2.390.000 fra Nysted J Eiendom As til Lill Hilseth (26.05.2017)

Lenvik: Mellomlia 54 A (Gnr 46, bnr 530, seksjon 1) er solgt for kr 2.350.000 fra Trond Magne Solstrand til Karin Selboe og Joakim Iversen (23.05.2017)

Lenvik: Leiknesveien 461 (Gnr 42, bnr 35) er solgt for kr 2.200.000 fra Cecilie Haugan og Tony Harald Haugan til Trine Torstensen og Patrick K Martinussen (30.05.2017)

Lenvik: Botnlia 23 (Gnr 63, bnr 86) er overdratt for kr 2.200.000 fra Benny R Hauge Kristiansen til Jonas Jakobsen Klausen og Adelen Therese Jørgensen (19.05.2017)

Lenvik: Trollvikveien 29 (Gnr 43, bnr 268) er overdratt for kr 2.200.000 fra Oddvar Henning Halsvik til Ida Halsvik (10.05.2017)

Over 1 million

Målselv: Blokkebærveien 8 B (Gnr 25, bnr 51, seksjon 2) er solgt for kr 1.650.000 fra Sparebank 1 Nord-Norge til Maren Beate Hansen og Kjetil Trygve Larsen (16.05.2017)

Bardu: Solås Borettslag andelsnr 6 er solgt for kr 1.620.000 fra Jorunn Irene Johnsen til Carina Richardsen (10.05.2017)

Målselv: Furusvingen 7 (Gnr 17, bnr 275) er solgt for kr 1.550.000 fra Tor Olav J Brandskogsand til Aina Renate Josefsen (30.05.2017)

Lenvik: Harald Silsands vei 31 (Gnr 59, bnr 148, seksjon 17) er solgt for kr 1.486.400 fra Ole Håkon Olsen til Morten Johnsen og Flemming Johnsen (31.05.2017)

Dyrøy: Dyrøyveien 312 (Gnr 35, bnr 46) er solgt for kr 1.450.000 fra Terje Simonsen og Ellbjørg K Simonsen til Bjørn Georg Pedersen og Ann-Helen Karin Pedersen (26.05.2017)

Lenvik: Kveldro 1 (Gnr 47, bnr 18) er solgt for kr 1.400.000 fra Olaug Irene Løvland og Frode Andre Kristiansen til Robert Eliot Berntsen (22.05.2017)

Lenvik: Gnr 30, bnr 3 er solgt for kr 1.400.000 fra Geir Tore Berg til Lena Annika Synnøve Øynes og Jakob Johan Hillestad (08.05.2017). Salget omfatter også Tennskjærveien 440 (Gnr 30, bnr 13). Salget omfatter også Gnr 30, bnr 19

Målselv: Storjordveien 447 (Gnr 9, bnr 4) er solgt for kr 1.400.000 fra Sissel M Nordgård Reppen, Per Egil Nordgård, May Britt Nordgård og Wenche O D Nordgård til Jan Ove Vollan og Gunnhild Øvermo (29.05.2017)

Bardu: Altevannsveien 422 (Gnr 40, bnr 14) er solgt for kr 1.230.000 fra Ellinor K Eggenheim til Ronny Eggenheim og Lukasz Toczko (10.05.2017)

Lenvik: Fergeveien 12 (Gnr 60, bnr 28) er solgt for kr 1.200.000 fra Bjarne Oskar Stefanussen til Bygg I Nord Prosjekt As (10.05.2017)

Lenvik: Steingjerdet 6 (Gnr 45, bnr 382) er solgt for kr 1.060.000 fra Stein Magne Eidissen og Isabelle Pisani Eidissen til Beate Tretnes og Aril Skogland (03.05.2017)

Målselv: Gammelhaugveien 26 (Gnr 32, bnr 121) er solgt for kr 1.050.000 fra Stein Erik Evenstad til Knut Hanssen (09.05.2017)

Tranøy: Brygghaugveien 338 (Gnr 27, bnr 20) er solgt for kr 1.000.000 fra Stefan Lorentsen til Per Øyvind Winther (02.05.2017)