Disse eiendommene var dyrest i mars

Dette er eiendommene omsatt til høyest sum i Midt-Troms i mars 2017.

Eiendomsomsetningene er basert på offentlige data fra Statens kartverk.

Interaktivt kart: Omsatte eiendommer de siste 30 dagene (oppdateres hele tiden)

Se alle eiendomsoverdragelsene i mars [Pluss+]

Over 4 mill.

Målselv: Rognebærveien 43 A (Gnr 25, bnr 215) er solgt for kr 4.900.000 fra Sparebank 1 Nord-Norge til Fossbakk Fjellstue As (15.03.2017)

Lenvik: Rogneveien 22 A (Gnr 60, bnr 521) er solgt for kr 4.300.000 fra Boligmesteren As til Annika Fjellstad-Hagensen og Ole-Morten Dreyer Olsen (06.03.2017)

Lenvik: Ringveien 21 (Gnr 44, bnr 207) er solgt for kr 4.100.000 fra Børge Berg Angell til Bo Og Bistand As (01.03.2017)

Bardu: Beredskapsveien 10 (Gnr 10, bnr 14) er solgt for kr 4.000.000 fra Ts-Hallen Troms As til Fauske Veistasjon As (03.03.2017)

Over 3 mill.

Lenvik: Svaleveien 12 (Gnr 45, bnr 464) er solgt for kr 3.795.000 fra Ferdighus As til Mari Jakobsen (27.03.2017)

Bardu: Solsvingen 16 (Gnr 42, bnr 372) er solgt for kr 3.600.000 fra Torill Karlsen Bergholt til Veronika Johansen Bolsøy og Daniel H B Bolsøy (09.03.2017)

Lenvik: Parkveien 2 E (Gnr 44, bnr 1079, seksjon 5) er solgt for kr 3.275.000 fra Gulla Anita Nilsen og Jostein Petter Nilsen til Sarah Ann Blamire og Jonathan Robert Blamire (28.03.2017)

Over 2 mill.

Lenvik: Trollvikveien 313 (Gnr 43, bnr 213) er solgt for kr 2.770.000 fra Lars Kristian Kjærvik til Mari Kristine Kjærvik og Sondre R Steien Jørgensen (21.03.2017)

Målselv: Bjørkengveien 66 (Gnr 82, bnr 2) er solgt for kr 2.500.000 fra Åse Wasserfall til Trond Olaf Bjørkeng (08.03.2017)

Målselv: Krøkebærveien 9 (Gnr 25, bnr 83) er solgt for kr 2.250.000 fra Snøhytta As til Tom R Lilletun Elvebu og Anne G Lilletun Elvebu (17.03.2017)

Over 1 mill.

Lenvik: Olsborgveien 5 B (Gnr 60, bnr 482, seksjon 4) er solgt for kr 1.950.000 fra Kathrine Gry Jakobsen til Steffen Rene Sletten og Annette Refaela Keiser (10.03.2017)

Lenvik: Langnesveien 1158 (Gnr 29, bnr 15) er solgt for kr 1.900.000 fra Stig E Lothe Strømsnes til Jon Ivar Strømsnes og Hans K Lothe Strømsnes (15.03.2017)

Målselv: Bardufoss Borettslag andelsnr 18 er overdratt for kr 1.829.906 fra Kari Mette Tvedt, Tone Lise Falstad, Ada Birgitte Falstad og Sverre Hugo Falstad til Ann K Masdalen Bakken og David Andersen (07.03.2017)

Målselv: Elvstøa 5 (Gnr 66, bnr 40) er solgt for kr 1.750.000 fra Renate E Thomassen og Fredrik Thomassen til Stian Eliseussen og Gøril Tangen (20.03.2017). Salget omfatter også Gnr 66, bnr 67

Lenvik: Seljeveien 3 (Gnr 45, bnr 41) er overdratt for kr 1.650.000 fra Monika Paulsen til Martine Ludvigsen og Kristian Drevland (16.03.2017). Salget omfatter også Gnr 45, bnr 136

Lenvik: Stenget 42 (Gnr 23, bnr 60) er solgt for kr 1.290.000 fra Ida Marlen Nilsen til Erling Andre Magnussen (21.03.2017)

Berg: Bergsfjordveien 1747 (Gnr 10, bnr 30) er solgt for kr 1.200.000 fra Kjærlaug Elisa Pedersen og Turid Liland til Hege Håkedal og Reyes Yovanis Rives (14.03.2017)

Målselv: Kapellveien 17 (Gnr 53, bnr 21) er solgt for kr 1.200.000 fra Pål Steinhaug, Øyvind Steinhaug Olsen og Inge Steinhaug Olsen til Forsvarsbygg (28.03.2017)

Målselv: Rostadalsveien 533 (Gnr 95, bnr 127) er solgt for kr 1.200.000 fra Liv Growen til Cathrine Amundsen og Pål Bye Hansen (17.03.2017)

Bardu: Steienveien 216 (Gnr 18, bnr 13) er solgt for kr 1.200.000 fra Jan Adrian Lundberg til Pedersen Maskin Eiendom As (08.03.2017)

Målselv: Mellombygdveien 1781 (Gnr 32, bnr 67) er solgt for kr 1.150.000 fra Jorunn Langnes til Ingvild Mikalsen Nordmo og Sigve Rognmo (10.03.2017)

Målselv: Månetoppen 32 C (Gnr 29, bnr 147, seksjon 36) er solgt for kr 1.130.000 fra Målselv Booking As til Gørill Therese Gabrielsen og Tor Gabrielsen (24.03.2017)

Berg: Kjæsvika 11 (Gnr 10, bnr 75) er solgt for kr 1.100.000 fra Lars Eriksen og Elena Serdyukova til Yonas Bereket Tesfakrstos (02.03.2017)

Sørreisa: Gnr 37, bnr 3 er solgt for kr 1.100.000 fra Jan Ove Jakobsen, Bjørnar Jonny Jakobsen, Edith Larsen, Sissel Jakobsen, Sissel Reidun Jakobsen, Jorun Jakobsen, Hermod Jakob Wangberg, Roger Inge Wangberg, Edd Edvin Johan Wangberg, Hugo Andreas Wangberg og Johan Lovin Wangberg til Odin Andreas L Ovesen (08.03.2017)

Målselv: Månetoppen 32 A (Gnr 29, bnr 147, seksjon 39) er solgt for kr 1.100.000 fra Målselv Booking As til Viktor Olsen og Camilla Solli Olsen (24.03.2017)

Bardu: Andel av Løvliveien 21 (Gnr 4, bnr 62) er overdratt for kr 1.050.000 fra Kristoffer Viig Halvorsen til Lisa Laulund Olsen (07.03.2017)

Målselv: Fagerlidal 279 (Gnr 54, bnr 114) er solgt for kr 1.025.000 fra Heidi Gravrok til Bjørn Iver Rise (08.03.2017). Salget omfatter også Gnr 54, bnr 283

Sørreisa: Nedre Bakkejord 98 (Gnr 27, bnr 190) er overdratt for kr 1.020.000 fra Remi Osland til Victoria S R Trohaug og Rolf-Sander Tyr K Jelsnes (22.03.2017)

Målselv: Fagerlia Terrasse Borettslag andelsnr 205 er solgt for kr 1.001.000 fra Fridlaug Kosmo til Steinar Tunes (09.03.2017)

Lenvik: Leiknesveien 323 (Gnr 42, bnr 62) er solgt for kr 1.000.000 fra Svein Eirik Jakobsen til Stian Jakobsen (20.03.2017)

Salangen: Sjøveien 395 (Gnr 14, bnr 4) er solgt for kr 1.000.000 fra Ronald Anton Andersen, Brita Sagerup, Kjell Ivar Martinussen og Bente Helen Andersen til Paul Ivar Martinussen (06.03.2017)