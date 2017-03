Disse eiendommene var dyrest i februar

Dette er eiendommene omsatt til høyest sum i Midt-Troms i februar 2017.

Eiendomsomsetningene er basert på offentlige data fra Statens kartverk.

Interaktivt kart: Omsatte eiendommer de siste 30 dagene (oppdateres hele tiden)

Se alle eiendomsoverdragelsene i februar [Pluss+]

Over 5 mill.

Lenvik: Hamran 9 (Gnr 59, bnr 321) er solgt for kr 5.450.000 fra Mette Espnes til Joakim Jensen og Lisa Sørensen (06.02.2017)

Over 4 mill.

Lenvik:Skogstadveien 6 (Gnr 46, bnr 316) er solgt for kr 4.450.000 fra Ronny Andrè Røang til Matias Tøllefsen og Lene Hansen Pettersen (28.02.2017)

Over 3 mill.

Lenvik:Hulderveien 25 (Gnr 59, bnr 255) er solgt for kr 3.600.000 fra Vivian Vesthagen og Kim Erling Nilsen til Roy Egil Nyborg (17.02.2017)

Sørreisa: Storleirveien 34 (Gnr 16, bnr 510) er solgt for kr 3.200.000 fra Britt Tove Sletten til Espen Estensen (20.02.2017). Salget omfatter også Gnr 16, bnr 589. Salget omfatter også Gnr 16, bnr 754

Over 2 mill.

Sørreisa: Øyjordveien 44 (Gnr 16, bnr 702) er solgt for kr 2.999.500 fra Ferdighus As til Yvonne Helen Hansen (01.02.2017)

Salangen: Strandveien 6 (Gnr 20, bnr 397) er solgt for kr 2.800.000 fra Servicebygg 3 Sjøvegan As til Salangen-Nyheter As (06.02.2017)

Målselv: Andel av Trostveien 10 (Gnr 54, bnr 802) er overdratt for kr 2.550.000 fra Elisabeth Lund til Vidar Lindahl (09.02.2017)

Målselv: Rundmoveien 133 (Gnr 73, bnr 2) er solgt for kr 2.364.471 fra Peder Andreas Gårseth til Jon-Krister Borgan (13.02.2017). Salget omfatter også Gnr 73, bnr 7. Salget omfatter også Gnr 73, bnr 8

Sørreisa: Sørreisaveien 59 (Gnr 13, bnr 31) er solgt for kr 2.305.000 fra Yehia Ali Bekheet til Henning Johan Olsen (14.02.2017)

Lenvik: Andel av Sarnes 12 (Gnr 43, bnr 382) er overdratt for kr 2.150.000 fra Johnny Andre Wiik til Magnus Westberg (14.02.2017)

Skogenveien 60 (Gnr 46, bnr 83) er solgt for kr 2.000.000 fra Beate Irene Winther Sebulonsen og Frank Gøran Sebulonsen til Thrine Winther Alexandersen (17.02.2017)

Over 1 mill.

Lenvik: Andel av Hans Karolius vei 12 (Gnr 44, bnr 551) er solgt for kr 1.995.000 fra Ingvild Svestad, Asgeir Svestad og Kjetil Sigve Svestad til Åsulv Svestad og Hanne Brustad (22.02.2017)

Lavangen: Liaveien 28 (Gnr 58, bnr 84) er solgt for kr 1.750.000 fra Lavangen Kommune Loabága Suohkan til Jon Syver Solberg Norbye og Mette Anita Norbye (17.02.2017)

Bardu: Gammelveien 15 (Gnr 42, bnr 246) er solgt for kr 1.525.000 fra Dan Ove Svendsen til Bjørn Mikkelsen og Liv Bruhaug (10.02.2017)

Lenvik: Sultindvikveien 5 (Gnr 29, bnr 32) er solgt for kr 1.500.000 fra Odd Jarle Olsen til Allservice Nord As (07.02.2017)

Lenvik: Møllerenga 5 (Gnr 84, bnr 204) er solgt for kr 1.450.000 fra Birgit Alise Meyer til Alf Ingvart Rørbakk (01.02.2017)

Berg: Brakkeveien 20 (Gnr 3, bnr 108) er solgt for kr 1.450.000 fra Ruta Simonaviciene til Cecilie Nergård og Jonas Emil Ness (02.02.2017)

Sørreisa: Dalveien 79 (Gnr 33, bnr 10) er solgt for kr 1.350.000 fra Eivind Olsen til Marte Synøve Løvaas og Martin Edelsteen Holm Eriksen (03.02.2017)

Lenvik: Andel av Langnesveien 1162 (Gnr 29, bnr 95) er overdratt for kr 1.000.000 fra Siv-Hege Sortland til Roy Andre Djupnes (09.02.2017)