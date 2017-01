Disse eiendommene var dyrest i desember

Dette er eiendommene omsatt til høyest sum i Midt-Troms i desember 2016.

Lenvik: Gnr 105, bnr 7 er solgt for kr 1.000.000 fra Anne-Lise Larsen og Svein Harald Throndsen til Peter Hermod Hansen Paulsen og Monica Waage (20.12.2016). Salget omfatter også Botnhamnveien 342 (Gnr 105, bnr 28)

Målselv: Keianesveien 295 (Gnr 124, bnr 4) er solgt for kr 1.100.000 fra Anita Ursvik, Hugo Ursvik og Kjetil Ursvik til Bjørn Arne Heimro og Phairin Boonjang (13.12.2016)

Tranøy: Svandalsveien 288 (Gnr 29, bnr 8) er solgt for kr 1.120.000 fra Nils Inge Nilsen til Ida Kristin Rønning (12.12.2016)

Tranøy: Torsli 108 (Gnr 24, bnr 7) er solgt for kr 1.200.000 fra Johanne Eilertsen til Rune Jakobsen (05.12.2016). Salget omfatter også Gnr 24, bnr 52

Lenvik: Sultindvikveien 211 (Gnr 6, bnr 17) er solgt for kr 1.250.000 fra John Karstein Johansen til Bjørnar Myrli (16.12.2016)

Lenvik: Andel av Laukhellaveien 55 (Gnr 59, bnr 21) er overdratt for kr 1.300.000 fra Hilde Randi Tove Benjaminsen til Jan Hind (19.12.2016)

Sørreisa: Furøyveien 113 (Gnr 4, bnr 27) er solgt for kr 1.500.000 fra Marlen Silje Michaelsen til Agnethe Jørgensen og Jan Christian Johansen (05.12.2016)

Målselv: Olsborgveien 12 (Gnr 17, bnr 173) er solgt for kr 1.750.000 fra Hilde Kristin Halvorsen til Ivar Johan Halvorsen (09.12.2016)

Målselv: Friluftsveien 9 (Gnr 52, bnr 145) er solgt for kr 2.110.000 fra Molly Liland til Torill Sørensen (20.12.2016)

Bardu: Seljeveien 4 (Gnr 42, bnr 282) er solgt for kr 2.200.000 fra Eli Møllebakken Byman til Gro Elisabeth Dyrnes og Trond Thorsen (02.12.2016)

Målselv: St.Hansberget 1 (Gnr 54, bnr 123) er solgt for kr 2.350.000 fra Willy Albert Olsen og Rigmor Marit Steinmo Olsen til Lise-Mari Arnesen og Mari Anne Arnesen (08.12.2016)

Målselv: Rypeveien 1 A (Gnr 54, bnr 906) er solgt for kr 2.390.000 fra J Nysted Eiendom As til Forsvarsbygg (08.12.2016)

Målselv: Rypeveien 3 A (Gnr 54, bnr 905) er solgt for kr 2.390.000 fra J Nysted Eiendom As til Forsvarsbygg (08.12.2016)

Målselv: Rypeveien 1 B (Gnr 54, bnr 898) er solgt for kr 2.390.000 fra J Nysted Eiendom As til Forsvarsbygg (08.12.2016)

Målselv: Rypeveien 3 B (Gnr 54, bnr 897) er solgt for kr 2.390.000 fra J Nysted Eiendom As til Forsvarsbygg (08.12.2016)

Bardu: Skolegata 36 (Gnr 17, bnr 177) er solgt for kr 2.675.000 fra Reidar Kroken til Marita Helen Grønås Løvheim og Ørjan Edorsen (06.12.2016)

Lenvik: Vardhaugen 8 (Gnr 84, bnr 268) er solgt for kr 2.700.000 fra Simon Godtlibsen til Stian Iversen (30.12.2016)

Lenvik: Øvreveien 1 D (Gnr 44, bnr 22, seksjon 4) er solgt for kr 3.000.000 fra Kristin Ingeborg Strand Iden, Ragnhild Elisabeth Fredheim, Liv Eli Strand Tveit og Eiliv Andreas Larssen til Aud Sissel Andersen (16.12.2016)

Lenvik: Seljebergan 12 B (Gnr 45, bnr 437, seksjon 2) er solgt for kr 3.150.000 fra Liv-Elin Sørensen og Yngve Lie Hanssen til Sindre Hellum og Ronja Elisabeth Lie Hanssen (21.12.2016)

Bardu: Olderveien 11 (Gnr 17, bnr 445) er solgt for kr 3.300.000 fra Brita Martinsen til Jørn Morten Lind og Ragnhild Merete Hanssen Rydningen (07.12.2016)

Lenvik: Nordli 1 (Gnr 44, bnr 439) er solgt for kr 3.700.000 fra Johannes Østerhus til Bo Og Bistand Ung As (21.12.2016)

Lenvik: Bjørklia 1 A (Gnr 44, bnr 1115, seksjon 1) er solgt for kr 4.900.000 fra Bygg-Tema Eiendom As til Jill Jorid Jakobsen Haugen og Bjørn Tore Haugen (22.12.2016)