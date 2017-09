Elbilene som kommer neste år

Fortsatt vil det ta noen år før det virkelig store elbilutvalget er på plass, men det kommer noen nye modeller neste år. Norske kunder har allerede stilt seg i kø.

Mens flere av de store tyske bilmerkene planlegger en elbiloffiensiv rundt 2020, er det andre produsenter som er klare med sine produkter neste år.

Mellomstor

Mest omtalt er trolig Tesla Model 3, en mellomstor bil som har mange hundre tusen reservasjonsholdere verden over. Den ble nylig presentert i USA, og ifølge kommunikasjonssjefen hos Tesla i Norge, Even Sandvold Roland, begynner de internasjonale leveringene i andre halvdel av 2018.

Audi kommer med sin første elbil, kalt e-tron.

– Foreløpig har vi ikke mer konkret informasjon utover at bilen kommer i 2018, sier Øyvind Rognlien Skovli, hos Audi i Norge.

Kapasitet

Audi e-tron har en batterikapasitet på 95 kWh og skal ha en rekkevidde på mer enn 50 mil. Det er en ganske stor SUV, med mye krefter. Effekten skal tilsvare 435 hestekrefter, og null til hundre tar 4,6 sekunder. Skovli sier at forhåndsinteressen har vært stor.

– Nå er vi på rundt 2500 reservasjoner og har god tro på at vi får så god tilgang til biler at vi kan ivareta langt flere enn de som står på lista til nå.

Jaguars første elbil er også en SUV, med planlagt lansering i andre halvår av 2018.

– Per nå har 850 personer betalt reservasjonsbeløp på kr 10.000 for å sikre seg tidlig levering. Det er også over 2000 som har meldt interesse for å kjøpe bilen, sier Jacob Moer Aanonsen, salgssjef for Jaguar Land Rover i Norge.

50 mil

I-Pace, som den heter, har et batteri på 90 kWh og skal ha en rekkevidde på 50 mil.

Hyundai har den elektriske Ioniq på markedet allerede, og neste år utvider de med den kompakte SUV-en Kona.

– Den kommer som elbil til sommeren. Den vil komme med to forskjellige batteripakker, og det er grunn til å anta at den største skal klare over 50 mil. Vi har over 2000 personer som har meldt seg som interessenter på nettet allerede, sier Morten Brusletto, PR-sjef hos den norske importøren.

Kontrakter

Nissan Leaf ble introdusert på det norske markedet i 2011, og har rundet 35.000 leveringer, noe som gjør den til den mest solgte elbilen gjennom tidene i Norge. I mars starter leveringene av den helt nye generasjonen.

Den nye Leaf har et batteri på 40 kWh, en økning på 30 prosent, mens rekkevidden skal være 50 prosent bedre, vel 35 mil målt i NEDC-standarden. Ved introduksjonen vil bilen koste 283.900 kroner.

– Vi tar ikke reservasjoner eller depositum, vi skriver kontrakter og selger biler, sa Jaani Tanskanen, produktsjef for Nissans elbiler i Norden, da han var i Norge nylig.