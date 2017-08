Fin bil — feil versjon

Den nye Volvo XC60 har blitt en stilig SUV, men det koster – og det er egentlig kun én drivlinje som teller i Norge.

Første generasjon Volvo XC60 fikk nær ti år på markedet, og var senest i fjor den modellen flest norske Volvo-kunder valgte. Det er grunn til å tro at forhandlerne nå må ta høyde for litt overtid når den nye modellen kommer.

Nordmenn har tradisjonelt sett vært gode Volvo-kunder, og akkurat denne modellen er i det segmentet som er aller mest i støtet, den mellomstore SUV-en. XC60 har dessuten en solid og etablert kundebase.

Kopiert

Umiddelbart ser den ut som en XC90 som er kopiert på 80 prosent, noe som slett ikke er en dårlig idé. Storebroren er en fin bil i sitt segment, og den mer kompakte formen tar bort noe av det dorske i den nær fem meter lange XC90.

XC60 er snaut 30 centimeter kortere, og skiller seg fra den større Volvoen på flere måter.

Mer sport

Med XC60 har de ønsket å lage en SUV som er mer sportslig på veien, noe som ikke alltid har vært Volvos sterkeste side. Men nå har de truffet langt bedre enn normalt, ganske imponerende når man tar i betraktning at dette er en SUV. Den kjennes smidig, og med motoren i testbilen, en diesel på 235 hestekrefter, og en girkasse som er kjapp nok, gir den føreren en god opplevelse.

Den tar svinger uten å krenge mer enn nødvendig. Den vil lene seg på ytterste forhjul og henfalle til understyring når den bli hardt presset, men det skjer først når den kjøres på en måte som uansett ikke vil falle i smak hos passasjerene.

Styringen er SUV-ullen, men samtidig kvikk og presis, så om man ikke har noen særlig følelse av underlaget følger i hvert fall bilen naturlig med de bevegelsene man gjør. Komforten er ikke langt unna den større brorens. Det er noe mer støy i kupeen, men det kan også skyldes hjuldimensjonen til testbilen, som ville passet fint inn i en hiphop-video.

Kvalitetsfølelse

Innvendig er den svært lik de andre nye Volvo-modellene, hvilket vil si elegant, med meget god kvalitetsfølelse og karakter. Volvos ståltro på en berøringsskjerm så å si uten knapper involvert er ikke like heldig. Mange av valgene, som man ønsker å ha jevnlig tilgang på, ligger i undermenyer, og det er litt krøkkete å manøvere seg rundt. Dette gjør at man må ta vekk oppmerksomhet fra veien unødig mye. Selvsagt vil man over tid finne fortere fram, men det involverer fortsatt mange presise trykk på skjermen.

Bilen er pepret med det nyeste av sikkerhetsteknologi. I utgangspunktet er dette bare bra, men da må det være konfigurert riktig. Kollisjonsvarsleren med nødbrems hogg plutselig til på en rett strekning helt uten grunn. Heldigvis kjørte vi da bare i femti, men det fikk oss sporenstreks til å deaktivere den mest mulig. Systemet er laget for å kjenne igjen både faste gjenstander og ting som beveger seg, men optiske illusjoner bør den ikke ta hensyn til.

Vi tok kontakt med Volvo for å høre hva årsaken til episoden kunne være. Det virker som det var det de kaller City Safety som har slått inn. Den reagerer hvis det er fare for kollisjon, da advarer den føreren med lys, lyd og en bremsepuls.

I ettertid har vi kjørt en annen XC60, og vi aktiviserte også funksjonen igjen på testbilen, uten at vi opplevde det på nytt. Hvorfor det skjedde denne ene gangen, er vanskelig å forklare.

Koster penger

Til tross for dette er den nye XC60 et trivelig bekjentskap, og helt opplagt en bil som vil få plass i drømmegarasjen til mang en nordmann. Men neppe i versjonen vi har testet. For hvem velger diesel i dag når den også er tilgjengelig som ladbar hybrid, kalt T8, med 172 hestekrefter til akkurat samme startpris? Da ryker det rundt 40 liter bagasjeplass, med det er fortsatt igjen respektable 468 liter. Hybriden bikker to tonn, 200 kilo mer enn dieselen her, men er så mye sterkere at den er et par sekunder raskere fra null til hundre.

Ifølge importøren velger ni av ti norske kunder T8-modellen. Den er for så vidt et godt kjøp, men det er slett ikke en billig bil. Bilen her starter på 735.000, det samme gjør T8, og så skal man ha litt ekstrautstyr, og vips så koster bilen mye mer. Testbilen, som er svært velutstyrt, har rundet millionen. Selv med en mer varsom håndtering av tilvalget blir det mye penger.

Det ser likevel ikke ut til å stoppe kundene. Ordrebunken på XC60 skal være stor, og den kan vise seg å bli en norsk folkebil, noe som sier en del om oss.