SUV-en som skal redde et klassisk bilmerke

Skal Alfa Romeo ha noen framtid, må deres aller første SUV, Stelvio, matche tilsvarende modeller fra de store, tyske premiumprodusentene. Det er ikke lett.

Alfa Romeo er i midt i en relansering av merket. I flere år har de knapt vært synlige, med et stusslig modellutvalg, en småbil og en kompaktbil, som begge begynner å dra på årene. I tillegg har de en frekk toseter i 4C, uten at den bidrar stort når det gjelder salg.

I fjor kom de på banen igjen med den mellomstore familiebilen Giulia, en sportslig bil med supre kjøreegenskaper. Kun tilgjengelig som sedan, og dermed svært tungsolgt i det norske markedet.

Så det er nå det gjelder, med SUV-en Stelvio. For en og annen Alfa-entusiast er det muligens litt tungt å svelge, men det er denne modellen som skal løfte merket ut av skyggenes dal. En modell skreddersydd for dagens bilkunder. Blant familiebilene er det SUV som gjelder, stasjonsvogner og flerbruksbiler er på vikende front.

Stelvio skrenser inn i den delen av markedet man nå finner Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC og Porsche Macan. Med andre ord den litt finere avdelingen av de mellomstore SUV-ene.

Her fisker Alfa Romeo i et hav med store verdier, men samtidig knallhard konkurranse. Det satses på høy kvalitet, gode kjøreegenskaper, praktiske løsninger og designtriks som skal kapre kunder.

Førsteinntrykket er bra. Den ytre designen er vellykket, med fine proporsjoner – til en SUV å være – og aggressiv front. Testbilens fancy lakkfarge (kalt «Competizone Red») får den til å skinne litt ekstra. Innvendig er opplevelsen mer blandet. Alfa Romeo har beholdt analoge klokker, der for eksempel Audi Q5 har en digital skjerm, og det føles umiddelbart litt gammeldags. Samtidig er den midtstilte skjermen elegant innfelt i dashbordet, og byggekvaliteten synes å være på et gjennomført premiumnivå. Setene er gode, men testbilen mangler mulighet for å justere lengden på sitteplaten. For å få dette må bilen utstyres med sportsseter, som ser ut til å være en del av en sportspakke til 25.000 kroner.

Under panseret er det en 2,2 liters dieselmotor på 210 hestekrefter, og bilen har en startpris på 590.000 kroner. For 70.000 mer får man en bensinmotor på 280 hestekrefter.

Det gjør at Stelvio legger seg noe under sine hardeste konkurrenter fra Audi, BMW og Mercedes-Benz, mens Macans eneste dieselmotor er en god del sterkere og langt dyrere. Av disse bilene er den dyre Porschen desidert best å kjøre, men også Stelvio leverer overbevisende egenskaper på veien.

Her hjelper det så definitivt at Alfa Romeos ingeniører har klart å holde bilens magemål i sjakk. 1660 kilo er 100 kilo under de hardeste konkurrentene og hele 200 kilo under Porsche Macan. Med SUV-ens høyde er dette noe bilen får masse igjen for på veien. Både når det gjelder svingegenskaper og ren styrke. Null til hundre-tiden er oppgitt til troverdige 6,6 sekunder, kjappere enn noe av de andre nevnte SUV-ene.

Dette som kan vise seg å bli svært viktig for Stelvio. Som nykommer er det definitivt en fordel å kunne brife med å være den sprekeste i flokken.

Motoren er koblet til en kjapp, åttetrinns automatgirkasse, som kan styres med hendler på rattet. Disse ser ut som de er løftet rett ut av en Ferrari, utført i metall og montert på rattstammen. Det skaper en følelse av at bilen er litt spesiell, og det er så definitivt ingen ulempe å minne sjåføren på at denne bilen har et slektskap til den legendariske sportsbilfabrikken. Det samme gjør startknappen på rattet.

Alfa Romeo ønsker å være et sportslig merke, og Stelvio gjør en god jobb i å bygge troverdighet her. I åpent landskap er den kvikk og leken. Bilen har en ideell vektfordeling, med 50 prosent foran og tilsvarende bak. I utgangspunktet er det bare trekk på bakakslingen, mens opptil 50 prosent kraft overføres til forhjulene etter behov. Via et hjul på midtkonsollen kan man stille inn kjøredynamikken på tre ulike nivåer. Det lar seg ikke gjøre å tilpasse girkasse, gassrespons, styring og fjæring individuelt, slik man kan på mange av konkurrentene, samtidig er den mest sportslige settingen greit satt opp, så det er ikke noe stort savn.

Rent praktisk er Stelvio på høyde med konkurrentene. Man må dukke litt ned på vei inn i baksetet, vel inne er plassen der grei. Bagasjerommet lider under at hjulene spiser mye plass, men det rommer omtrent det samme som de andre.

Alfa Romeo håper at Stelvio bidrar til en dobling av salget. Det er slett ikke usannsynlig, fordi dette er en god bil, og ikke minst fordi salget deres har vært superstusslig de senere årene.