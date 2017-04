Har bilen din grepet klart for sommeren?

Sommerdekkene kan snart hentes fram fra garasjer og boder, mens vinterdekkene tar en velfortjent pause. Det er imidlertid noe du bør sjekke.

– Før du legger om, er det viktig å sjekke om sommerdekkene dine holder en sesong til, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

- For snaut

Gode dekk er livsviktig, og da må mønsteret i dekkene sjekkes før de settes på bilen. Etter loven skal mønsterdybden i sommerdekk være 1,6 millimeter.

- Det mener vi er for snaut og anbefaler at du har dekk med minst tre millimeter mønsterdybde, sier Engebretsen. – Gode dekk gir deg bedre sikkerhet og holder bilen på veien både på vått og tørt føre. Slitte dekk øker faren for vannplaning fordi de ikke drenerer vannet godt nok, fortsetter han.

Piggfrie dekk er et dårlig alternativ på sommerføre

- Ikke å anbefale

Selv om det er lovlig å kjøre med piggfrie vinterdekk også på sommeren, er det ikke å anbefale. I varmegrader og på vått føre blir bremselengden mye lenger enn med sommerdekk.

- Dette kan være livsfarlig for både deg selv og dine medtrafikanter, advarer Jan Ivar Engebretsen.

Dekk fra de største dekkprodusentene kommer best ut i dekktester. Men det er også mulig å finne gode dekk fra rimeligere leverandører.

- Bruk anerkjente dekketester som en rettesnor når du skal kjøpe nye sommerdekk. Sett deg også inn i deltestene for å finne et dekk som passer best til ditt behov, sier Jan Ivar Engebretsen. – Og ikke glem å spørre om pris hos tre dekkbutikker for å se hvor du kan gjøre det beste kjøpet, avslutter han.