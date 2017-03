Dette er kjøremaskin 7.0

Den sjuende generasjonen av BMW 5-serien er nødt til å være veldig god. Hvis ikke blir det vanskelig å klare seg i et segment med stadig høyere kvalitetsnivå.

Sedan og stasjonsvogn er på ingen måte vekstområder i det norske bilmarkedet. For mange år siden dreide pila fra sedan til stasjonsvogn, og de siste årene har den gått videre til SUV-ene. Likevel er det en ganske stor begivenhet i bilfloraen når det kommer en helt ny BMW 5-serie, foreløpig kun som sedan.

Dette er, sammen med lillebror 3-serie, modellen som skapte BMW slik vi kjenner merket i dag. For 45 år siden kom den første 5-serie, en familiebil med meget gode sportslige egenskaper. En bil som bygget et image som gjør at BMW kan ta litt ekstra for sine biler, fordi kundene vet at de får kjøreegenskaper som få eller ingen andre biler i samme klasse har.

Perfekt blanding

5-serie har nå kommet til sin sjuende generasjon, seks år etter at forrige ble lansert, og er designmessig en evolusjon av modellen den erstatter. En del elementer er hentet fra den større 7-serie. Bilen gir inntrykk av å være kostbar, uten at produsenten har tatt de helt store sjansene.

I dette segmentet av forfinede familiebiler ble lista betraktelig hevet i fjor da Mercedes-Benz kom med en ny E-klasse, som teknisk sett er glimrende med et ekstremt flott interiør og en kjørekomfort som hører hjemme i den øvre luksusklassen. Også Volvo meldte seg på med den svært lekre S90, så det er ikke rom for en 5-serie som bare har flikket litt på teknikken fra forrige utgave.

Innvendig er både Volvoen og E-klasse flottere. Samtidig er nivået av duppeditter og brukervennlighet i stjerneklassen hos BMW. Om det ikke ser like stilig ut, så fungerer det vel så bra som hos de andre konkurrentene. Det aller meste er intuitivt og lett tilgjengelig, og det er jo litt stilig at man kan stille volumet på radioen ved å snurre fingeren i løse luften.

Sittestillingen er som vanlig lav, BMW har ikke glemt at dette er en sportslig familiebil, og ergonomien er strålende. Men det er på veien 5-serie virkelig viser klasse. Her har BMW klart å få til noe som nær sagt ingen andre er i stand til. Bilen er både sportslig og komfortabel. Vanligvis er en bil bare en av delene: for myk til sportslig kjørestil, eller for hard til å bli komfortabel.

Bestselgerkombinasjon

5-serien klarer å flyte over elendig asfalt, ta en sving helt flatt uten å bli forstyrret, mens passasjerene kan drikke kaffe uten lokk. Det er rett og slett imponerende. For å oppnå dette nivået må man ta med ekstrautstyret «Dynamic Damper Control» til 13.000 kroner, noe det er verdt.

Det som skuffer litt er selve styringen, som er veldig ullen ved senter, og føles for kunstig i styremotstanden. Dette er et utpreget moderne problem som egentlig ingen har løst skikkelig. Vektingen i elektroniske styreenhetene treffer aldri helt, men det er biler som har løst dette bedre enn 5-serien.

Det tar dog ikke bort at bilen er supergod på veien. Den er i tillegg godt støydempet, men klarer ikke helt å skjule at det finnes en firesylindret dieselmotor under panseret. Testbilen har det som trolig er bestselgerkombinasjonen – 190 hesters diesel og firehjulstrekk. Setter man drivverket i den mest sportslige settingen, er det bra med futt. Null til hundre er oppgitt til 7,6 sekunder, og et dreiemoment på 400 newtonmeter bidrar til at den føles sterk.

Flere varianter

Selvsagt har testbilen dieselens begrensede turtallsregister. En rask og god girkasse kompenserer mye her, men det blir morsommere om man går for bensin. Foreløpig må man opp til 530i med 252 hestekrefter, som koster nær 70.000 mer enn 520d, for å oppnå dette.

Snart kommer det en ladbar hybrid med en systemeffekt lik 530i, som legger seg 20.000 kroner under testbilen. Denne vil ha et pent potensial i Norge, men har kun bakhjulstrekk. Til sommeren kommer stasjonsvognen, som nok er bilen de fleste kommer til å gå for.

Den nye 5-serie har truffet på det aller viktigste for modellen, kjøreegenskapene, med en miks av komfort og sportslighet som ingen andre familiebiler kan by på.

Pluss og minus

+

Fantastiske kjøreegenskaper

Frisk dieselmotor

Svært brukervennlig førermiljø

–