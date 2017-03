Magnar på besøk i motorsyklistenes mekka

- Her er mye fint å se, rapporterer Magnar Bjørkeng.

Denne helga går MC-messa på Lillestrøm av stabelen. Messa er godt besøkt, også av folk fra Midt-Troms.

En av dem som har tatt turen nedover, er Magnar Bjørkeng fra Finnsnes.

- Her er mye fint å se, rapporterer Magnar, som er en ihuga motorsyklist. Heime har han to sykler stående i garasjen: En BMW K 1200 LT og en Honda Gold Wing.

Se og nyte

Men han er ikke på messa for å kjøpe noe nytt.

– Nei, jeg er mest her for å se og nyte. Da messa åpnet fredag, gikk jeg rundt for å få et overblikk. I dag søndag skal jeg studere syklene nærmere. Det er en fin oppkjøring til kommende MC-sesong å få med seg denne messa.

Bjørkeng forteller at spesielt Harley Davidson, BMW og Honda glimrer med store utstillinger. Det er ingen som ting tyder på at ikke også 2017 skal bli et gullkantet år for MC-bransjen, slik det har vært de foregående årene.

Trend

- Trenden dette året ser ut til å gå mye i sykler med retrostil, nakne syklerog såkalte baggers, sier Magnar.

- Her er også mye oppstæsja sykler å se. Men det er ikke min stil, legger han til.

Ifølge Magnar er brorparten av de besøkende godt voksne folk — i alderen fra 30-35 og oppover. Det forteller at MC er blitt en hobby for de «etablerte».

- Kribler det litt i gasshånda når du går rundt og ser på alle de lekre tohjulingene?

- Nei, selv det sikkert er mulig å kjøre her nede, så er ikke våren kommet heime enda.

- Fine Harleyer

En annen Finnsnes-mann som er på messa er Morten Fagerli.

- Det er kjempeartig å være på denne messa, og det er ikke fritt for at man får lyst til å kjøpe noe nytt og pent. Jeg har sett noen djevelsk fine Harleyer her, av de litt store og kraftige, som Road King for eksempel. Men derfra til å kjøpe, tror jeg ikke det blir noe av. Jeg er godt fornøyd med den sykkelen jeg har, en Honda Valkyrie, sier Morten.