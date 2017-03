– Stor interesse for bil og drifting

Det krydde av både biler og mennesker da NMK Midt-Troms arrangerte frikjøring lørdag.

Frikjøringa, som motorklubben arrangerer på Nord-Norsk Trafikksenter på Aspelund, har blitt et populært innslag på vinteren. Og med mye snø og etter hvert mye sol var det bortimot perfekte forhold for frikjøring.

Og det var det flere som syntes, for det var lang kø for å få kjøre. Etter hvert som sola tittet fram dukket det også opp en del publikum.

– Jeg var her én time før det begynte, og allerede da var det kø, smiler Roald Gout fra arrangørklubben.

Også NMK Bardu har arrangert frikjøring tidligere i vinter med stor suksess.

Gout synes naturligvis det er helt supert at det er så mange som tar turen til frikjøringa.

- Jeg vet blant annet at det er flere fra Harstad som tar turen hit for å kjøre, forteller han.

Frisk satsing

Frikjøringa fungerer slik at det slippes et visst antall biler ut på banen samtidig i fem runder, og da kan sjåførene teste hva de selv og bilene deres er gode for. Rundt banen er det flaggposter, hvor det flagges med gule flagg om noen biler snurrer eller kjører seg fast. Det er også tauebil som tauer bilene ut av uføret om de setter seg skikkelig fast.

En av de som satset friskt ute på banen var Bjørn-Martin Svendsen fra Silsand med sin tøffe Nissan 200 SX.

- Det er første gang jeg er med på frikjøringa, gliser Svendsen, som diskuterer hvordan kjøringa gikk sammen med et gjeng kompiser.

- Jeg er veldig interessert i drifting, og slike biler som dette, sier han og peker på den grønne 200 SX-en.

Svendsen var ikke redd for å ødelegge bilen sin.

- Det er jo litt risikabelt, jeg turte ikke gi alt bortover langstrekka. Men jeg har kontroll. Jeg har ikke ødelagt noe så langt.

Flere frikjøringer

Og etter å ha kjørt noen runder er det ikke vanskelig å se at Svendsen har storkost seg bak rattet.

- Jeg kommer tilbake neste gang, gliser han.

Det er ikke sikkert at det trenger å bli så lenge til. Johannes Haldorsen i arrangørklubben kan nemlig fortelle at det planlegges en frikjøring til i løpet av våren.

- Vi skal prøve å arrangere en frikjøring til, men det er avhengig av at flere ting. Været og forholdene må være med oss, vi må ha funksjonærer og det må selvfølgelig være ledig kapasitet på banen, forklarer Haldorsen.