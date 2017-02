Veloppdragen godlyd fra tyskerne

Nye Audi A5 er ikke like elegant som forgjengeren, men i topputgaven S5 kan man nyte et vakkert lydbilde enn så lenge.

Det kan godt tenkes at vi er på siste langsiden til biler som går på fossilt drivstoff, så da må vi nyte lyden fra en V6-motor mens vi kan. En motor av denne arten byr gjerne på de mest harmoniske og fine lydbildene av alle. Under panseret i Audis ferske topputgave av A5-familien, S5, finner man en helt ny V6-motor som bringer denne tradisjonen videre.

Den er svært stille når den pilter av gårde på lave turtall, men åpner opp strupen når man gir på. Da byr den omgivelsene på en motorsopran som ikke er like grov og bøllete som en V8, men langt dypere og mer sofistikert enn det man kan drømme om å få fra en firesylindret motor.

Den nye A5-serien er bygget på den samme plattformen som A4, men den er noe kortere. Coupé-versjonen, som testbilen, har selvsagt bare to dører. Den forrige versjonen var en veldig lekker bil. Daværende designsjef i Audi, Walter de Silva, mener det er den flotteste bilen han har designet. A5 følger i samme spor, men nå ligner den mer på A4, og føles ikke like elegant som da den kom første gang.

Kontrollert

Innstegsmodellen til A5 er en utgave med 190 hestekrefters diesel og firehjulstrekk til 450.000 kroner. S5 er toppmodellen, med 354 hestekrefter og quattro-firehjulstrekk. Noe som koster. Det er også en seriøst rask maskin, null til hundre tar 4,7 sekunder. Man kan sette den opp i en rekke nivåer, og det blir svært stramt og hissig i den mest ekstreme settingen. Samtidig er det ikke en rendyrket sportsbil, den kaster på en måte aldri slipset. Til tross for den svært kraftige motoren virker bilen alltid streit og kontrollert. Den fremstår mer som en GT-bil enn en sportsbil. Det er nok også meningen. Audi har tross alt også TT.

S5 føles ikke like spretten som TT, men den har en veldig ryddig måte å ta utfordringene på. Balansen kjennes svært god, og at den faktisk er det, fikk vi bekreftet på snøkledd parkeringsplass. Man kan legge bilen i en firehjulssladd og bli der til man går tom for bensin. Styreenheten er presis og rask, den gir ikke så mye informasjon om underlaget, men er litt bedre enn tidligere. Dette i kombinasjon med firehjulstrekket og den gode balansen gjør at bilen tar svinger og utfordringer på en uanstrengt måte.

God girkasse

Girkassen er av Tiptronic-typen, som gir raske skift både i manuelt og automatisk modus. Den er programmert slik at den foretar riktige skift også om man ikke vil styre det selv, den girer ikke i en sving eller før man nærmer seg turtallssperren under akselerasjon. Men det er aller morsomst å bruke spakene på rattet. Vi får også litt knatring fra eksosanlegget under giring på en dempet og elegant måte.

Under testperioden var det til dels svært ugne kjøreforhold, med nullføre og mulig is rundt neste sving. Dermed kan vi ikke uttale oss om hvordan S5 oppfører seg når den blir presset hardt, det ville endt med at vi i stedet kunne fortalt om hvilket nivå av kollisjonssikkerhet bilen har.

Prisnedgang

S5 fremstår som en langtursbil med mer enn nok hestekrefter, en bil for de lange veiene, og det er svært lett å finne seg til rette i kupeen. Der har man Audis nye heldigitale dashbord som er suverent bra. Det samme er setene og selve ergonomien.

En startpris på 782.000 kroner er mye, og det blir enda mer når man har fylt på med ekstrautstyr, men det er faktisk rundt 120.000 mindre enn forrige S5. Som tidligere fremstår bilen som en sofistikert GT-bil, en høyhastighets-cruiser, og i det segmentet er den ikke spesielt dyr. Trolig vil man få mange av disse egenskapene i de rimeligere utgavene også, men da går man glipp av lyden fra den flotte motoren. Det er vanskelig å sette en prislapp på slike ting, men man kan jo håpe at flere finner det verdifullt, slik at vi en gang iblant kan få gleden av å høre en S5 i full galopp.