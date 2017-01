Sprek fornuft fra Skoda

Den nye Skoda Superb ser langt friskere ut enn modellen den erstatter. Forrige utgave var en bil som designmessig var svært nøytral. Markerte linjer og en skarpere front får modellen ut av glemselen.

FINNSNES: Selv om Skoda Superb er oppdatert utseendemessig, er ikke dette en bil der det ytre er salgsargumentet. Her er det så definitivt de indre verdier som teller. Superb framstår som større innvendig enn utvendig. Den passer for den plasskrevende familien, som vil ha en superfornuftig bil der man bokstavelig talt får mye for pengene.

Utfordrer

Men en av Superb-utgavene utfordrer faktisk litt av fornuftsfokuset. Det er den vi tester her - en sedan med 280 hestekrefter, firehjulstrekk og den heftigste utstyrspakken.

Startprisen på 624.000 kroner er et stykke unna det man tenker på som Skodas økonomiske hjemmebane. Under panseret er Volkswagen-konsernets 2-liters bensinmotor, som man kjenner igjen fra Golf GTI og ikke minst Golf R. I sistnevnte er det tatt ut 300 hestekrefter, og det er en genuint rask og festlig bil.

Superben er faktisk bare noen kilo tyngre, så da er det grunn til å ha store forventninger når det gjelder egenskaper på moroskalaen. Dette kan være en skikkelig luring, en superpraktisk familiebil med massiv plass som i tillegg kan servere en frekk kjøreopplevelse.

Størrelsen tynger

Så å si samme motor er i Golfen en knatrende knallperle, i Superb-en er lyden langt mer dempet. Skoda har med andre ord ikke ønsket å ta det helt ut sportslig, bilen skal åpenbart være noe mer kultivert enn sin slektning. Det tar den også med seg ut på veien.

Sprek er den, men ikke spesielt involverende. Noe av skylda skal nok bilens størrelse ha, ved at den er nær 30 centimeter lengre enn en Golf stasjonsvogn og har en akselavstand på vel 20 centimeter mer. Det tar nok bort en del av smidigheten, men selve motorstyringen er også mindre heftig.

Det Superb i denne versjonen har blitt, er en stor og sprek bil, en familiebil med styrke. En bil som er heftigere enn man skulle tro ved første øyekast, men som likevel føles litt som en mulighet som glapp.

Stort bagasjerom

Nå er det ingen grunn til å tro at det er særlig mange Superb-kunder som i det hele tatt vurderer denne utgaven, de kommer derimot for å se på det andre karosseriet og helt andre motoriseringer. 90 prosent av Superb-kundene velger stasjonsvognutgaven.

Samtidig er det egentlig ikke noen veldig stor grunn til å gjøre det. Bagasjeplassen i sedanen er kun 35 liter mindre, den byr på 625 liter, hvilket bør være nok. I tillegg har den også stor bakluke, for dette er nemlig det man i gamle dager kalte en kombicoupé. Det gjør at pakking er like enkelt som i en stasjonsvogn.

Interiøret er veldig ryddig, ganske likt det man finner i Volkswagen, men ikke så heftig og digitalisert som det de nyeste Audiene byr på. Det stemmer godt overens med hierarkiet innad i Volkswagen.

Anonym familieracer

Superb i versjonen som er testet her, er kanskje ikke helt overbevisende som en sportslig bil, men den har samtidig et ess i ermet. For tross sitt familiebil-image gjør den null til hundre på bare 5,8 sekunder. Langturer blir ytterst behagelige, med krefter i massevis. Forbikjøringer går fort og trygt, og komforten er strøken takket være den lange akselavstanden.

Hvis man liker litt muskler i en bil, men av en eller annen grunn ikke føler at det passer seg å vise det, er det vanskelig å finne en mer anonym kvikkas enn en Superb med 280 hestekrefter.

Det kan jo nevnes at en Audi A6 med 204 hestekrefter koster omtrent det samme, så leter man etter fornuft i det litt spreke familiesegmentet, er svaret gitt.