Slik unngår du problemer med bilen

Kulda i Troms bidrar med mye arbeid til bilbergingsselskapene. Her er deres tips for å unngå bilproblemer på morgenen.

TROMSØ: De siste nettene er det registrert svært lave temperaturer flere områder i Troms. Mange får seg en lite hyggelig overraskelse idet de skal starte bilen om morgenen, ifølge de lokale bilbergingsselskapene.

– Ja, nå kom det akkurat inn en ny bil her, så kulden skaper problemer for mange, sier Ronny Heim i Tromsø Assistanse til iTromsø, i morgentimene onsdag.

Det blir mildere: Sjekk alltid oppdatert lokalvær her

– Mye «småkjøring»

Heim forteller at bilistenes problemer hovedsakelig består av frosne håndbrekk og flate bilbatterier.

– Hvordan kan bilistene i Troms unngå disse problemene, i kulden vi opplever nå?

– De som parkerer på flat mark, bør unngå å bruke håndbrekk over natta. Vi er akkurat på vei til Bjerkaker, hvor det er helt flatt, der håndbrekket på en bil er frosset, sier Heim.

– Problemer med flatt batteri unngår man ved å vedlikeholdslade batteriet en gang iblant. Det blir mye «småkjøring» over korte distanser her i Tromsø, så batteriet rekker aldri å lade seg helt opp. Selv lader jeg batteriet en eller to ganger i løpet av vinteren, og man kjøper en god lader for under en tusenlapp. Mange bruker bilens dieselvarmer i kulda, men husk at denne også trapper bilbatteriet, utdyper Heim.

Gamle bilbatterier

Tromsø Bilhjelp kjører for Falck og Viking, og bekrefter at de har det langt travlere i kuldeperioder som nå. Daglig leder Gøran Karlsen opplyser at folk opplever problemer med kaldstart og frosne dieselfilter.

– Dieselbiler har oftere problemer enn bensinbiler. Man forebygger mange problemer med kulde, ved å levere bilen jevnlig inn for service, og bytte dieselfilter.

– Et bilbatteri svekkes cirka 50 prosent ved ti minusgrader, og batteriet har en gjennomsnittlig levetid på fem og et halvt år. Vi ser at mange biler som sliter har batterier som er nokså gamle, legger Karlsen til.