Skal belønnes for best trafikksikkerhet

Prosessen med å fremme kommuner som legger ekstra vekt på trafikksikkerhet er i gang.

Målet med prisen er å bedre trafikksikkerheten ved å inspirere til enda mer godt trafikksikkerhetsarbeid lokalt. Prisen for 2017 er på en million kroner.

- Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er viktig for å få ned tallet på antall drepte og hardt skadde i trafikken. Vi vil derfor hedre kommuner som utmerker seg i dette arbeidet, og løfte dem fram som forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Statens vegvesen administrerer ordningen og utfører den videre nominasjonen. Det er Samferdselsdepartementet som tar den endelige beslutningen i samråd med Kontaktutvalget for trafikksikkerhet.

FINNSNES: I år skal årets trafikksikkerhetskommune kåres for sjette gang, og det er alle landets fylkeskommuner som har fått oppgaven med å nominere én eller to kommuner de mener har utmerket seg i lokalt trafikksikkerhetsarbeid, heter det i en pressemelding.