Feiret jubileum med Senja på langs

I år er det 25 år siden Senja turlag ble etablert. Då måtte det selvfølgelig kake til, og tur.

Senja turlag, som er et lokallag under Troms turlag, feirer at det er 25 år siden lokallaget ble startet. Feiringa er allerede igang, blant annet med en tur fra Lysvatnet i nord til Olaheimen i sør i forrige uke. Det forteller Siw K. Solbakken Løvaas, en av turlederne, i en epost til Folkebladet.

"Torsdag 10.08 gikk åtte glade deltakere fra Lysvatnet. Litt regn tålte vi der vi gikk innover Heggedalen. Vi kom fram til Senjabu og da kjente vi den gode lukta av rømmegrøt, risgrøt og spekemat. Til dessert var det kaffe og ei nydelig Ostekake (både i smak og utseende). Pynten var 25 stemorsblomster, en for hvert år. Takk til Bodil, Bjarne og Gunnlaug for en trivelig overraskelse.

Dag 2. Regn, regn, regn. DNT har fokus på sikkerhet på sine turer og turlederne besluttet at det ikke var forsvarlig å gå videre. Så, buss til Hyttekroa i Tranøybottn.

Dag 3. Nå er det 9 glade vandrere som går inn Ånderdalen og opp Blåfjellet. Her går vi i et fantastisk landskap, regn og sol avløste hverandre men smilet satt løst hos deltagerne.

Dag 4. En NYTELSE å våkne i telt etter ei god natts søvn, lunt i en varm sovepose. Med lyden av vannet som klukker mot steinene, litt vind som suser og noen regndråper på teltduken.

Senja på langs går i et variert terreng der det er bruk for både god balanse, kjappe fottrinn og utholdenhet.

Vi fikk alle sett mye av Senjas flotte natur og litt av det som lever mellom fjellene.

Takk for nok en fin turopplevelse", skriver Løvaas i eposten.