Forfang: - Har funnet formen

Johann André Forfang har brukt ukene godt og er nå klar til å kjempe om topplasseringer i verdenscupen igjen.

– Jeg vet ingenting nå og har ikke fått en bekreftelse på at jeg er med, men jeg håper jo det. Polen er alltid gøy og jeg har gode opplevelser derfra tidligere, sier Forfang.

– Det var tungt i starten. Ikke fordi jeg ikke var med, men fordi jeg ikke ville ha vært med å kjempe med Tande og de om sammenlagten. Det er der jeg vil være. Når jeg ikke var der, er det like greit å dra hjem og trene godt enn og absolutt bare skulle være med i hoppuka. Nå vet jeg ikke hvordan ting ville ha utviklet seg der, men når jeg ikke var der jeg ønsket å være, spilte det egentlig ikke så stor rolle, sier Forfang.

Etter at han ble nummer 4 og 5 i COC-cupen i sveitsiske Engelberg i romjula, kom han ikke med til hoppuka.

– Det er lettere å jobbe hjemme. Jeg kan gjøre større endringer på hoppinga, få flere hopp og se på video og justere underveis. Jeg har følt meg på tur opp og fått gode svar, så det var deilig å få de svarene også i konkurranse, at jeg ikke er langt unna der jeg ønsker å være, sier Tromsø-hopperen.

Han erkjenner at tiden hjemme i Trondheim mens hoppuka pågikk, gjorde han godt.

– Jeg er veldig fornøyd med pallen og serie så klart, selv om konkurransen i dag ikke var like godt gjennomført som den i går, sier Johann André Forfang til iTromsø etter dagens 2.-plass.

Etter helgas 1. og 2.-plass i COC-cupen (nivået under verdenscup) i tyske Neustadt, er Johann Forfang nå kvalifisert for verdenscup igjen.