Statsministeren og tre statsråder kommer til Arctic Race of Norway

Staten støtter sykkelrittet med 15 millioner kroner årlig.

Når Arctic Race of Norway arrangeres torsdag til søndag denne uken, så vil det være med flere prominente gjester på besøk - ikke minst fra politikken.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) åpner rittet på Engenes i Ibestad torsdag.

Fredag kommer rytterne i mål på Bardufoss flystasjon, der det skal være et spektakulært flyshow.

Der kommer forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) til å være til stede.

Statsministerbesøk

Den tredje etappen går fra Lyngseidet til Finnvikdalen. Da kommer kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til Tromsø. Hun skal også være i byen på søndagens etappe.

Og da kommer også statsminister Erna Solberg for å se på Alexander Kristoff & co. på den avsluttende etappen av sykkelrittet.

– Vi er veldig glade for at statsministeren, samferdelsministeren, forsvarsministeren og kulturministeren tar turen til Nord-Norge, sier Knut-Eirik Dybdal til iTromsø.

Det forrige statsministerbesøket under Arctic Race of Norway var nettopp for tre år siden - i Tromsø.

15 mill. årlig

Staten støtter Arctic Race of Norway med 15 millioner kroner årlig. Midlene kanaliseres gjennom Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommune.

– Vi skaper noe som har betydning for ikke bare Nord-Norge, men for hele landet, sier Dybdal.

I fjor ble Arctic Race of Norway vist i 180 land. I år er det 190 land som skal vise rittet. Analyseselskapet Repucom kalkulerte etter fjorårets ritt at denne reklameverdien på TV var verdt 231 millioner kroner.

– Skal man kunne få bidrag og være med å løfte ting, så må man også vise at man gir noe tilbake. Dette lager vi rapporter og analyser på hvert eneste år, sier rittsjefen.

Da Dybdal & co. startet rittet, var det de tre nordligste fylkeskommunene som bidro med viktig pengestøtte, mens de siste årene har det altså vært staten som har overtatt.

– Hadde det ikke vært for fylkeskommunene som trodde på dette i starten, så er jeg ganske sikker at vi aldri hadde fått dette som en post på statsbudsjettet, sier Dybdal.

I starten var det ikke så lett å få gjennomslag for Arctic Race of Norway hos regjering og storting.

– Det var litt slik: «Skal du bruke 15 millioner og så vet du egentlig hva du skal bruke det på». For å være helt ærlig visste ikke jeg heller det. Jeg visste hvor vi ville og det ble jo en suksess, som Nord-Norge i fellesskap bidro til. Det er godt at regjeringen vil være med på å løfte frem ting som ikke kun har betydning for et sted, men for hele landet, sier Knut-Eirik Dybdal.