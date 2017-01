Slik beskriver Hushovd etappene i Arctic Race of Norway

– Dronningetappen går fra Lyngseidet til Finnvikdalen.

I dag ble årets etapper for Arctic Race of Norway presentert på et hotell i Oslo.

Som iTromsø skrev i morges, blir etappene slik:

1. etappe, torsdag 10. august:

Engenes-Salangen-Tennevoll-Gratangen-Bjerkvik-Narvik

2. etappe, fredag 11. august:

Sjøvegan-Brandvoll-Fossbakken-Spansdalen-Tennevoll-Salangen-Sørreisa-Bardufoss

3. etappe lørdag 12. august:

Lyngseidet–Storsteinnes-Mestervik-Ryatunnelen-Finnvikdalen/Kvaløya

4. etappe søndag 13. august: Tromsø-Kaldfjord-Ersfjord-Brensholmen-Bakkejord-Tromsø.

– Kristoff kan vinne

Rittambassadør Thor Hushovd beskriver etappene slik:

– Den første etappen er ganske tøff. På avslutningen i Narvik i 2015 var de tre rundene i sentrum ganske tøffe. Nå er det bare en runde her. En «puncheretappe».

Andre etappe passer mye bedre for spurterne.

– En typisk spurtetappe med lett profil hele veien. Avlsslutningen på flyplassen der det skal være flyshow kommer til å skape TV-bilder langt utenfor landegrensene, sier Hushovd.

Etappen fra Lyngseidet til Finnvikdalen kaller Hushovd for dronningetappen.

– Det bli spektakulære bilder langs Lyngsalpan. Det har jeg hatt lyst å stå på ski i mange år. Rytterne kommer til å kose seg, sier Hushovd. Han tror at de lagene som har ledertrøyene kommer til å prøve å kontrollere etappen.

– Bakken på slutten er på fire kilometer, men ikke spesielt hard. Den siste kilometeren på toppen er ganske flat, sier Hushovd.

Og tror Aleksander Kristoff kan hevde seg helt i toppen.

– Jeg er sikker på at Aleksander Kristoff kan være veldig nærme. Er det ett år han kan vinne sammenlagt, så tror jeg det kan være i år, sier Hushovd.

Champs-Élysées-stemning

Den fjerde etappen starter fra Tromsø sentrum, går via Kvaløya, og så tilbake til sentrum. Etappen blir beskrevet som både tøff og teknisk krevende. Etappen går motsatt vei enn i 2014, rundt Kvaløya, og nå blir det to bakker per runde.

– Den er likevel lettere enn den vi hadde i Narvik for noen år siden. Den er det vi på sykkelspråket kaller en «puncheretappe». Den vil passer bra for en rytter som Edvald Boasson Hagen, dersom han er med i år. Edvald tåler en slik etappe, sier Hushovd.

Arctic Race-sjef Knut-Eirik Dybdal er stolt over at man på rittets femte år kan søke tilbake til røttene, til Andørja.

– På jubileet vender vi tilbake til den plassen, på den øya, der ideen om Arctic Race of Norway ble etablert. Starten symboliserer at store ting kan skje på små plasser, sier Dybdal.

Han beskriver den fjerde, og siste etappen, i Tromsø slik:

– Folk her har allerede bevist at de kan skape en herlig atmosfære og ramme her. En særegen Champs-Élysées-stemning må være målsettingen når rytterne kommer i mål 13. august, sier Knut-Eirik Dybdal.