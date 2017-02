Hva er anbefalt kaloriinntak for oss som vil ned i vekt?

Se hva våre eksperter svarte på dette og andre spørsmål under dagens nettmøte om helse, trening og kosthold.

Våre eksperter Cathrine Borchsenius og Helene Høimyr stilte i dag til nettmøte. Det kom inn veldig mange spørsmål, så de fikk dessverre ikke svart alle.

– Det er en del usikkerhet der ute. Folk er litt forvirret og trenger svar på hva de skal gjøre, sier Borchsenius.

Vekt og kaloriinntak

En god del spørsmål dreide seg om hvilket kosthold og trening som skal til for å gå ned i vekt.

– Det er ikke så mange spørsmål om karbohydrater, lavkarbo og spesielle dietter som før. Nå er folk mer opptatt av kaloritelling. Det er på en måte fint, for inntaket av kalorier er helt essensielt når du skal ned i vekt. Men det er ikke bra om det går deg helt til hodet og man blir for fiksert på disse tallene. Dessuten er hva du spiser og når du spiser også viktig når du skal ned i vekt, sier Borchsenius.

Mange av spørsmålene dreide seg om hva som er anbefalt kaloriinntak om man ønsker å gå ned i vekt. Her er noe av det Borchsenius svarte:

«En tommelfingerregel er at vi trenger ca. 30–35 kcal per kilo kroppsvekt for å holde en stabil vekt. Det betyr at en jente på feks 60 kilo trener rundt 1800–2000 kcal, mens en mann på feks 85 kg trenger rundt 3000 kcal. Antakelig mer hvis han har en høy forbrenning»

Våre eksperter

Borchsenius er klinisk ernæringsfysiolog og har erfaring fra flere av landets sykehus og legesentre. Hun er også gründer og daglig leder av Bramat.noog SunnOgSprek.no .

Helene Høimyr har en mastergrad i muskelfysiologi og bachelor i molekylærbiologi, og jobber som personlig trener og lærer. Hun driver bloggen Kunnskapsriktrening.com , og er en av ekspertene i Sunn&Sprek.