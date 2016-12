Gøran trodde han hadde fått hjerteinfarkt, men hadde bare spist for mye fet mat

Folk spiser mye i julen. Noen spiser så mye at de tror de får problemer med hjertet.

– Jeg var helt sikker på at jeg hadde hjerteinfarkt. Jeg gikk litt rundt i stua, før jeg la meg igjen, men det var fortsatt like vondt. Så vi måtte ringe ambulansen.

Slik forklarer Gøran Karlsen en natt sommeren 2014. Men Karlsen hadde ikke hjerteinfarkt i det hele tatt. Han hadde bare spist litt vel mye mat på en grillfest.

– Jeg følte jeg spydde ambulansen full. Rett etter det følte jeg meg topp, forklarer han.

Fett-sjokk

Det høres kanskje usannsynlig ut, men hvert år er det altså flere som spiser så mye fett på ett måltid at de tror de har fått hjerteinfarkt. For østfoldingen ble en grillkveld i forfjor sommer en aldri så liten vekker.

På grillen lå en slags lammerygg som Gøran hadde fått tak ifra en kompis som jobbet i Gilde. Kjøttet var mye av det samme som man lager pinnekjøtt av i julen. Andre syns kjøttet var alt for fett, men ikke Karlsen.

– Det ble litt som spareribs av lam. Jeg kastet vel ned på ti-elleve sånne ben. Det var det utrolig mye fett på. Det gikk fint og jeg tok en akevitt og en øl også. Så dro vi hjem, forklarer han.

Rundt klokken 02.00 våknet han igjen med en trykkende smerte i brystet, og utstrålende smerter i skulder og arm. Klassiske hjerteinfarktsymptomer, tenkte han, og ringte ambulansen.

På veien til sykehuset fikk han et par piller som skulle åpne blodårene. De satte også fart på andre systemer.

Karlsen kastet opp.

– Etter det følte jeg egentlig at de bare kunne sette meg av. Da var jeg jo helt fin, forklarer han.

Men han måtte på sykehuset og fikk konstatert høye fettverdier i blodet. To netter lå han til observasjon før han fikk lov til å dra hjem igjen.

– Jeg fikk det de kalte et fett-sjokk. De snakket masse med Ullevål sykehus, fordi de ikke skjønte hva det var. Det var så pass spesielt at de ikke visste hva de skulle kalle det, forteller Karlsen.

Kan være direkte farlig

For Karlsen gikk det helt fint. Han fikk seg en vekker, men situasjonen var aldri livstruende.

Det er liten tvil om at folk flest får i seg en real dose med mat i løpet av julen. Pinnekjøtt, ribbe og mye annen julemat gir fettrike måltider. For mange er ikke dette et problem, men for noen er store mengder fett direkte livsfarlig.

– De som har en hjertesykdom må passe seg for slike måltider. Det er klart at dette kan være utløsende for noen som er i risikosonen, på samme måte som en joggetur kan være det fordi det øker belastningen på hjertet, forklarer Helge Skulstad, avdelingssjef for hjerteavdelingen på Akershus sykehus (Ahus).

For mye fett kan altså være farlig dersom du allerede har en hjertesykdom. De fleste som har en hjertesykdom er allerede klar over denne sykdommen, og er derfor klar over at de må passe seg. Men for dem som ikke vet at de har en hjertesykdom, kan for mye fett mat være en utløsende faktor for alvorlig sykdom.

– Ett fett måltid spiller ingen rolle, men maten skal jo fordøyes, og det stiller ekstra krav til hjertet. Blodet i magen mangedobles når du spiser mye fett. Da blir belastningen på hjertet enda større, forklarer Skulstad.

– Kan hende det er mer i julen

Hvert år kommer det inn folk på legevakten i Oslo som tror at de har fått problemer med hjertet. Tallet er høyt året rundt, men spesielt i julen er enkelte ekstra utsatt.

Noen av dem som kommer inn, har rett og slett bare forspist seg, men legevakten i Oslo fører ikke noen statistikk på hvor mange som ikke har reelle problemer med hjertet.

– Akutt farlig hjertesykdom innlegges i sykehus. I tillegg har vi ca. fem brystsmertepasienter i døgnet som legges inn til operasjonsposten på legevakten. Det er stort sett pasienter som ikke har akutt hjertesykdom, selv om noen også har det, sier Jon Ørstavik, avdelingsdirektør hos legevakten i Oslo.

Han er kjent med begrepet som kalles «Holiday Heart».

– Begrepet brukes noen steder om hjerterytmeforstyrrelser som er utløst av for mye alkohol. Det kan godt hende det er mer av det i julen, men vi har ikke tall på det.

Mistolkning av symptomene

Hverken Skulstad eller Ørstavik har tall på om dette forekommer oftere i julen enn resten av året. Men fettrike måltider gir uansett økt risiko for flere sykdommer.

– Det å forspise seg på fett kan utløse gallestensanfall, som kan ligne på hjerteinfarkt. Alle vet ikke at de har denne sykdommen, men de merker de det i julen, fordi man da spiser så mye fett, forklarer Ørstavik.

– Et fettrikt måltid kan gi gallestenssymptomer. Man kan ha problemer med å tolke symptomene. På samme måte som en ren forspisning kan tolkes som et hjerteinfarkt, men det er det jo ikke, sier Skulstad.