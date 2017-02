TIL vurderer lån av utenlandsk spiller fram til Høgli kommer

KOMMENTAR: Kent-Are Antonsen kan få konkurranse av en importspiller i vinter. Hvor langt TIL er villig til å strekke seg med tanke på lønn vil være avgjørende for om det skjer.

Klubben har en god stund signalisert at de ønsker en forsvarsspiller inn. TIL jakter nå aktivt etter en venstreback i tillegg til nevnte Antonsen, som per i dag innehar den plassen.

TIL-klare Tom Høgli kan bekle både høyre- og venstrebackplassen, og kunne løst lagets behov. Men FC København-spilleren kommer ikke før til oppgjøret mot Molde 6. august. Da har TIL allerede spilt opp mot 20 serie- og cupkamper.

Derfor jobber TIL-ledelsen intensivt med å finne en back som kan konkurrere med Antonsen fram til Høglis ankomst. Lasse Nilsen er i stallen, men har vært lenge skadet, og regnes av hovedtrener Bård Flovik vel så mye som en kantspiller.

En kortsiktig leieavtale er derfor svært ønskelig fra TIL-hold, men utfordringen er at å finne en spiller som kan komme inn på slike premisser ikke er enkelt. De fleste ønsker, forståelig nok, leieforhold som varer minst en helt sesong.

Og ifølge hovedtrener Bård Flovik skal spilleren som hentes inn være «konkurransedyktig». Det betyr at han skal være så god at Antonsen skal kunne benkes, noe som høyner kravene ytterligere.

– Vi har tro på Kent-Are, men skulle det skje noe med han har vi ingen med venstrefot inne per i dag. Vi er nødt til å ha en som dekker han, sa Flovik etter torsdagstreningen i spanske La Manga.

– Skal vi hente noen må det være en reell konkurrent, utdypet sportssjef Svein-Morten Johansen underveis på den samme treningen.

Å finne en venstreback i Norge som i tenkt tilfelle kan gå rett inn på laget er ingen lett jobb. En nummer 1-back er ikke realistisk å få tak i. Så er spørsmålet om han som er nummer to er god nok dersom man går igjennom klubb for klubb i den norske Eliteserien.

Svaret blir fort nei, og derfor er utlandet veldig aktuelt for TIL å lete i. Da er etter hva jeg kjenner til land som Sverige, Danmark og Nederland aktuelle ligaer.

– Vi har to-tre «caser» som vi ser på, men alt har med tilgjengelighet, kvalitet og ikke minst kostnad, sier Flovik som erkjenner at «TIL-stallen er satt sammen slik at vi ikke har konkurranse eller backup for Kent-Are».

– Vi kan også se at Kent-Are blir skadet eller får suspensjon. Han fikk jo tross alt en del gule kort i forrige sesong, sier Flovik.

TIL har midler etter at Trond Mohn ga klubben fem millioner kroner til A-lagssatsing før nyttår. Om de skal brukes på høy lønn til en leiesoldat er en vanskelig avgjørelse å ta.

Spilleren må fra første dag være en som forsterker laget, og en kjent sak er at utenlandske spillere ofte bruker litt tid på å komme inn i laget. Tar TIL dette grepet har man ikke denne tiden, og må derfor være ekstra nøye når en avgjørelse tas.

I 2017 ønsker TIL at kantspillerne skal gå inn i banen og gi rom til backene som skal kunne løpe opp og ned langs sidelinja. Om Antonsen klarer å ta utfordringen dersom en ny spiller dukker opp gjenstår å se.

Per i dag er det nemlig ingen tvil om at en konkurrent kan være rett rundt hjørnet. Og i august kommer Tom Høgli.