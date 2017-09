«TIL trenger eiere som har fotballen i sentrum»

KOMMENTAR: Hvem som spiller eller trener avgjør ikke den langsiktige framtiden i Tromsø Idrettslag. Også i TIL sitter makten på toppen.

«Gutan» reiste mandag hjem fra nok en skrekkelig opplevelse i Eliteserien. 0-4-tapet mot Kristiansund var det siste tapet i en rekke av svake prestasjoner i 2017. Og det var heller ikke ufortjent. Ingen marginer å skylde på.

TIL var rett og slett ikke gode nok. 15.-plassen laget innehar etter 20 av 30 kamper forteller hvor gode laget faktisk er per i dag. Et lammet forsvar, en til dels usynlig midtbane og et angrep uten brodd hadde ingenting å stå opp mot da nordmøringene fikk gjøre som de ville.

I sommer tok TIL-styret grep for å stoppe en svak trend. Ut med hovedtrener Bård Flovik, og inn med Simo Valakari, etter at Truls Jenssen hadde ledet laget i to kamper. Perioden etter Floviks avgang forteller at laget resultatmessig ikke har hatt noen framgang.

Fire av seks kamper har endt med tap, og selv om energiske Simo Valakari har gjort en del endringer spørs det om han har nok tid til å snu en skute som har vært lekk i flere år.

Siden TIL rykket opp fra 1.-divisjon i 2014 har klubben totalt sett bare tatt 81 poeng på 80 kamper. Et slikt snitt betyr egentlig nedrykk alle dager i uka.

Dermed kan ikke en ny «mirakeltrener» med nye ideer sminke det alle kan se. TILs eliteserieeksistens er på overtid, og kun en redningsaksjon skal igjen berge klubben.

Hvordan har de egentlig havnet der?

Jeg ser at en rekke folk med engasjement for TIL peker på sportssjef Svein-Morten Johansen. TILs sportssjef har siden senhøsten 2012 vært den sportslig ansvarlige i klubben. Jobben hans har variert i innhold, men han har hele veien vært involvert i det sportslige. De siste årene med enda mer tydeliggjort makt med tanke på overganger.

Sportssjefen er i tillegg til overganger også sjef for den sittende hovedtreneren i klubben. Alle som har fulgt TIL har sett at i Johansens tid har både Agnar Christensen, Steinar Nilsen og Bård Flovik fått sparken.

I tillegg har spesielt de utenlandske signeringene, de som skal være krydderet i stallen, med få unntak, ikke vært vellykket. Hvem kan vel glemme Zakari Hamza eller Jens Jakobsson?

Men sportssjefen og styret over han igjen får sitte fordi noen har tillit til dem. Derfor er det klokt å rette søkelyset mot eierne når klubben gjennom så mange år er så langt unna det som forventes både internt og eksternt.

I 2009 var Tromsø Idrettslag nær å gå konkurs. I stedet kom Sparebanken Nord-Norge og Troms Kraft inn som redningsmenn. Med totalt 53,5 prosent av aksjene i det da nystartede TIL Holding AS var den lokale duoen plutselig ikke bare store sponsorer, men eiere av flaggskipet Tromsø Idrettslag.

Vi vet at hadde det ikke vært for banken og kraftselskapet, samt Trond Mohn, ville vi ikke hatt et eliteserielag i fotball i Tromsø i dag.

Først i 2013 ble pengestrømmen for alvor skrudd igjen, og da det skjedde, rykket TIL ned. Siden den gang har ikke klubben klart å etablere seg andre steder enn i Eliteseriens bunnstrid.

Det er heller ikke bare sånn at TIL kan «vedta» å etablere seg blant de åtte beste før sesongstart. Slike vedtak må også fundamenteres i konkrete handlinger og en påkrevd opprøsking i organisasjonen.

Når da både banken og kraftselskapet, gjentatte ganger over mange år, sier at de ikke er «naturlige eiere av TIL», er det ikke akkurat et budskap som maner frem entusiasme, energi eller positivitet innad i en klubb som er sliten og nedkjørt etter flere år med svake resultater.

Jeg forstår godt at ingen av disse to lokale selskapsgigantene vil selge seg ut med tapt ansikt. Men for deres egen, klubben og byens del er det på tide at noe snart skjer.

En ny eierkonstellasjon vil kunne flytte fokuset fra hovedsakelig det økonomiske. Eiere som har fotballen i sentrum vil kunne styre klubben med hard hånd fra toppen, og på denne måten ha langt bedre forutsetninger for å ta klubben dit de vil.

Gjerne med Sparebanken og Troms Kraft som sentrale sponsorer. Det er viktig å huske hvor sentrale disse over mange år har vært for TILs eksistens.

Jeg blir ikke overrasket hvis dagen kommer hvor disse to sitter sammen med de nye eierne på en pressekonferanse. Tema: Slik skal «nye» TIL komme tilbake til toppen av norsk fotball.

Klag gjerne på Magnar Ødegaard, Kent-Are Antonsen og Svein-Morten Johansen. Men hvis en endring til det bedre skal skje på sikt, må den komme fra toppen.