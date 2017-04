«Er TILs «gullgenerasjon» bare juggel?»

KOMMENTAR: De har ofte havnet på benken, tribunen eller på B-laget i 2017. Ingen av de fem i TILs bejublede 1996-årgang er per i dag fast i Eliteserien.

Mandag kveld tapte TIL 0–1 i Skien mot Odd. En kamp der TIL både kunne og burde tatt med seg minst ett poeng. Slike hederlige tap er tunge å godta. Følelsen av å skulle hatt med seg noe sitter igjen hos både spillere, trenere og TIL-supporterne.

Like fullt ble det null poeng. TILs første tap i serien for sesongen. En sesong der mange unge spillere er forventet å ta steg mot å bli etablerte eliteseriespillere.

Det har vært særlige forventninger til klubbens spillere født i 1996. Ulrik Yttergård Jenssens retur fra Frankrike gjorde at totalt fem spillere fra samme kull er i klubbens A-stall. I tillegg til Yttergård Jenssen finner vi Mikael Norø Ingebrigtsen, Runar Espejord, Jostein Gundersen og Fredrik Michalsen som såkalte 96-ere i TIL-troppen.

Disse fem gutta har spilt 426 av 1.800 mulige minutter i Eliteserien i 2017. 23,6 prosent av den mulige spilletiden etter fire serierunder er langt unna hva de fleste hadde sett for seg. Ingen av dem er heller fast på laget, noe som står i sterk kontrast til hva hovedtrener Bård Flovik forespeilet i september i fjor:

– Vi har stått på at vi ville la de unge få spilletid og utvikle seg sammen. Og det har vi gjort fordi vi stoler på dem, sa Flovik til VG den gangen om unggutta.

Da Yttergård Jenssen ble TIL-klar i august gikk det ikke lang tid før ord som «gullgenerasjon» ble stemplet på unggutta gjennom en rekke oppslag fra oss i media. Og alle har på hver sin måte slått igjennom i enkeltkamper, men ikke klart å etablere seg på laget av forskjellige årsaker.

Potensialet er det heller ingen tvil om. Senest i mars ble firkløveret Yttergård Jenssen, Espejord, Ingebrigtsen og Gundersen tatt ut på U21-landslaget. Derfor er det en nedtur at ikke flere av disse i langt større grad preger TIL-laget. Jeg har sett på status til hver av dem per i dag.

Runar Espejord (21)

Spissen var kanskje TILs mest markante spiller i vinter. Etter en skadeplaget 2016-sesong var det med rette knyttet stor spenning til hva angrepsspilleren kunne gjøre etter en god oppkjøring. Dessverre for både Espejord selv og ikke minst TIL ble han ankelskadd på U21-landslaget før sesongstart. Skaden var verre enn først antatt, og Espejord ute lenge. Trolig til juli.

Ulrik Yttergård Jenssen (20)

Kom til Alfheim og TIL for to millioner kroner i august. Spilte hovedsakelig midtbanespiller i høst. Startet to av fire kamper så langt. En som midtstopper og en som midtbanespiller. Har til og med kommet inn som spiss. Spørsmålet er hvor TIL skal få best nytte av den tidligere Lyon-spilleren. Der ligger mye av nøkkelen for at Rubens lillebror skal få stabilitet og mer spilletid. 178 av 360 mulige minutter på banen i år.

Jostein Gundersen (21)

Vraket mot Odd. Har statistikken på sin side denne sesongen med seirer i begge kampene der han fikk tillit i startelleveren. Er den av disse gutta som har vokst mest og kommet lengst per i dag. Burde åpenbart spille fast for TIL, med sin oppofrende spillestil defensivt, og målfarlighet offensivt. 180 av totalt 360 minutter i Eliteserien 2017.

Mikael Norø Ingebrigtsen (20)

Startet første seriekamp mot Brann. Byttet inn i kamp to. Ikke i troppen i kamp tre og fire. Måtte spille sesongstarten for TIL 2 mot Funnefoss/Vormsund mandag ettermiddag da lagkameratene tapte mot Odd i Skien. TIL har en stor utfordring når det gjelder Ingebrigtsen. Klubben sa nei til Vålerenga rundt en overgang før sesongstart, og sportssjef Svein-Morten Johansen uttalte at det kunne bli mer aktuelt med et salg til sommeren. I og med at kontrakten går ut sommeren 2018 vil neste overgangsvindu være det siste der man kan få ordentlig betalt ved en overgang. Spørsmålet er hvor lett det er å få solgt en spiller som ikke spiller A-lagsfotball, men heller møter amatører i 3.-divisjon. 68 av 360 minutter i Eliteserien.

Fredrik Michalsen (20)

Fikk et slags gjennombrudd i Eliteserien da han startet borte mot Stabæk i mai 2016. TIL vant 3-0, og fremtiden så lys ut for den høyreiste midtbanespilleren. Han fikk også starte hjemmekampen mot samme lag i august. Siden da har det vært langt fram til både spilletid og startplass. Lenge skadet i vinter. Spilte i likhet med Ingebrigtsen mot Funnefoss/Vormsund mandag. 0 minutter i Eliteserien 2017.

Så er TILs «gullgenerasjon» bare juggel? Selvsagt ikke. Alle disse fem spillerne har slik jeg ser det fortsatt muligheter til å bli viktige brikker for TIL. Dersom alle lykkes i å etablere seg på klubbens A-lag vil det være en sterk prestasjon. Om det skal skje vil være opp til både dem selv, men også hovedtrener Floviks laguttak.

På et tidspunkt er det slik at man må gå fra å være talent til å bli ekte vare. De neste månedene vil bli spennende å følge for å se hvem som kan ta det neste steget.