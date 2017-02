Sundby vant NM-gull - Northug langt bak

Martin Jonsrud Sundby viste styrke, mens Petter Northug fortsetter å trøble.

LYGNA/OSLO: Petter Northug viste fremgang under fredagens sprint, men lørdagens 30 kilometer fellesstart med skibytte ble et nytt tilbakeslag.

Northug var ikke i nærheten av toppen. I stedet var det en gruppe på fire løpere som skulle kjempe om seieren: Niklas Dyrhaug, Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Martin Johnsrud Sundby.

Den duellen gikk Sundby seirende ut av. Ingen hadde mulighet til å følge ham da han rykket fra mot slutten.

– Han viste at han er i en egen klasse, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

– Hvis Martin er frisk og rask, blir det vanskelig å slå ham på flere distanser i VM, sa langrennsekspert Fredrik Aukland.

Fikk du med deg denne? Northug bekrefter: - Har fått beskjed om at jeg er med i VM-troppen

Spurtduell om sølvet

Dyrhaug knep andreplassen foran Tønseth, mens Røthe havnet rett utenfor pallen.

– Det skal bli spennende å se om noen av disse fire blir vraket fra denne distansen under VM, sa Bjørn.

– Det er vi fire som bør gå denne distansen i VM, og det synes jeg vi markerte i dag. Jeg sa til gutta to kilometer før mål at jeg er stolt av dem, sa Sundby til NRK.

Det var rett før han gikk fra resten av tetgruppen og sikret seieren.

– Jeg visste at jeg hadde kniven på strupen med tanke på å få gå denne distansen i VM. Jeg valgte bort mye for å være klar til dette rennet, sa sølvvinner Dyrhaug.

– Nytt svakhetstegn

For Northug ble det en tung dag.

– Jeg ligger bedre an enn jeg trodde. Jeg trodde jeg skulle få mer juling disse to dagene. Det kjennes greit, sa Northug til NRK etter rennet.

– En Northug over i treningsmodus, meldte NRK-kommentator Jann Post da Northug passerte 1.36 minutter bak lederen halvveis i rennet.

Utover rennet datt Northug stadig lenger bakover i feltet. Etter 20 kilometer var han 2 minutter og 14 sekunder bak teten.

– Det er litt merkelig at han slapp den gruppa, sa en overrasket Post.

– Et nytt svakhetstegn, sa Torgeir Bjørn.

Til slutt var Northug 3 minutter og fire sekunder bak Sundby i mål. Hele 22 løpere var raskere.

Fredrik Aukland pekte på at fredagens sprint kan ha vært utslagsgiende for at Northug manglet overskudd i dette rennet.

Northug uttalte fredag at han har fått beskjed om at han er med i Norges VM-tropp, men landslagsledelsen har foreløpig ikke bekreftet dette.

Som regjerende mester har Northug friplass på sprinten og femmila i VM i Lahti, men det er ingen garanti at han får gå 30 kilometer fellesstart med skibytte.

TV 2-ekspert Odd-Bjørn Hjelmeset mener at Martin Johnsrud Sundby og Didrik Tønseth er selvskrevne på den distansen. Da gjenstår det to plasser.

Hør Frode Grodås fortelle om Mesternes Mester, honning-produksjonen i hagen, Lagerbäck og nedturen med Høgmo: